Ремонтная компания «Новотранс» оштрафована за взятку

Ремонтная компания «Новотранс» оштрафовано за нарушение законодательства о противодействии коррупции на 1 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным прокуратуры, в период с марта 2019 по февраль 2021 года должностными лицами Общества передана взятка должностному лицу вагонного депо в Новокузнецке в виде денег общей суммой свыше 930 тыс. рублей за ускорение выпуска вагонов из текущего ремонта.

— Прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица), — говорится в сообщении.

Суд назначил «Новотранс» административное наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей.

Судебное постановление в законную силу не вступило.

Ранее редакция сообщала о том, что «Новотранс» заплатит почти 13 млн рублей штрафа за взятку руководителю новосибирского филиала РЖД.