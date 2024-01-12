«Он задыхался и синел»: младенца, проглотившего прищепку, спасли врачи в Новосибирске

Без преувеличения ювелирную работу пришлось провести работникам городской детской больницы скорой помощи, чтобы спасти полугодовалого пациента.

Малыш поступил в экстренное отделение ночью с достаточно редкой для такого возраста проблемой. Родители в шоковом состоянии объяснили врачам, что ребенок задыхается и уже начал синеть. Мама рассказала, что во время игры мальчику в рот попал острый крючок для штор.

Младенца срочно отправили в реанимацию. В это время в отделении был оперативно собран консилиум врачей, где присутствовали хирург, эндоскопист, анестезиолог, реаниматолог, лор, челюстно-лицевой хирург. Все специалисты дежурной бригады были включены в работу. Все осложнялась тем, что размеры инородного тела были больше просвета пищевода и сдавливали трахею. У предмета были заостренные края, которые травмировали стенки пищевода, нарастал отек тканей. Каждая минута могла стоить крошечному пациенту жизни.

В коридоре с замиранием сердца и верой в профессионализм врачей детской больницы из угла в угол метались молодые мать и отец.

― Такая ситуация чревата тем, что чем дольше предмет находится в теле ребенка, тем больше отекают ткани. Любая попытка достать этот предмет ― это травматизация слизистой. Крючок торчал острыми краями наружу, просто потянуть было нельзя, — рассказала Infopro54 заведующая эндоскопическим отделением Ольга Ахалкалакелова, которая непосредственно участвовала в спасении малыша.

Сначала извлечь прищепку попытались специальными эндоскопическими инструментами, но она никак не хотела сдвигаться с места. Тогда в ход пошли специальные лор-щипцы. Врачам удалось раздвинуть ткани, освободить сначала одну сторону, потом вторую, не повредив дальше стенки пищевода.

― Это достаточно сложный случай, так как пациенту всего 6 месяцев, а инородный предмет – большой с острыми краями. Однако, специалисты обошлись без хирургического вмешательства. Это самый юный пациент с такой серьезной проблемой за всю многолетнюю работу специалистов, ― рассказали Infopro54 в детской больнице.

К счастью, операция по спасению завершилась успешно. Прищепку достали и даже сфотографировали на память и в назидание родителям малыша.

Мальчик находился под чутким наблюдением медиков в стационаре чуть больше недели, а затем его выписали домой. Сейчас юный исследователь абсолютно здоров. Родители выразили всем врачам, принимавшим участие в спасении их сына, огромную благодарность.