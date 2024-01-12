Миллион выиграла в лотерею сельская учительница из Новосибирской области

Учительница из сельской школы в Кочковском районе Новосибирской области выиграла в лотерею миллион рублей.
Об этом сибирская миллионерша Оксана Курилкина рассказала журналистам газеты «Степные Зори».
— Лотерейный билет мне подарила мама на Новый год. Когда мы начали проверять результаты, то были настолько в шоке, что я даже не могла сказать и слова, — поделилась с корреспондентом девушка.
Оксана рассказала, что в их семье традиция — ежегодно мама дарит дочке лотерейки. И именно в этом году билет оказался счастливым. Девушка так же отметила, что весь выигрыш отдаст своей маме.
Сибирячка уже собрала все документы для получения выигрыша и отправила в Москву.
Ранее редакция сообщала о том, что слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 миллиард рублей в лотерее «Русское лото».
Фото со страницы Оксаны Курилкиной в ВКонтакте
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