Миллион выиграла в лотерею сельская учительница из Новосибирской области

Учительница из сельской школы в Кочковском районе Новосибирской области выиграла в лотерею миллион рублей.

Об этом сибирская миллионерша Оксана Курилкина рассказала журналистам газеты «Степные Зори».

— Лотерейный билет мне подарила мама на Новый год. Когда мы начали проверять результаты, то были настолько в шоке, что я даже не могла сказать и слова, — поделилась с корреспондентом девушка.

Оксана рассказала, что в их семье традиция — ежегодно мама дарит дочке лотерейки. И именно в этом году билет оказался счастливым. Девушка так же отметила, что весь выигрыш отдаст своей маме.

Сибирячка уже собрала все документы для получения выигрыша и отправила в Москву.

Ранее редакция сообщала о том, что слесарь из Нижнего Новгорода Александр Земсков выиграл 1 миллиард рублей в лотерее «Русское лото».