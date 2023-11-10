«Она на связи с инопланетянами»: житель Новосибирска развелся с женой из-за ее увлечения эзотерикой

Иногда в суде представители Фемиды выслушивают очень интересные истории, которые стали причиной развода семейных пар. Так, например, одна новосибирская пара распалась из-за того, что женщина увлеклась эзотерическими практиками, стала говорить, что она прозрела и общается то с Богом, то с инопланетянами. С мужем, само собой, общаться было уже сложно. Женщина сняла квартиру на улице Высоцкого, забрала ребенка и с головой ушла в свое увлечение. По статистике после развода дети чаще всего остаются жить с матерью, но в данном случае все может обернуться иначе. Почему отец борется за право воспитывать сына ― в материале Infopro54.

Прозрела и пропала

Весной 2023 года в социальных сетях и на официальном сайте главка МВД появились тревожные ориентировки.

― Сорудниками Отдела полиции №6 «Октябрьский» УМВД России по г. Новосибирску разыскиваются без вести пропавшие Ольга Л. 1979 года рождения и ее сын Дмитрий 2012 года рождения, которые 14 апреля 2023 года вышли из съемной квартиры по адресу: г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого 31 и до настоящего времени их местонахождение неизвестно, ― говорилось в сообщении.

Женщину с ребенком кинулись искать поисковики и сотрудники полиции. Выяснилось, что сибирячка планировала посетить некий оздоровительный центр Духовного и Физического Развития «Кассиопея», который расположен в Воронеже. Создатели этого центра утверждают, что умеют общаться с внеземными цивилизациями и инопланетянами.

В филиале этой волшебной организации в городе Новосибирске Ольга проходила духовные практики и тренинги по личностному росту.

Кураторы женщины тоже обеспокоились ее исчезновением, даже привлекли к поискам свои таланты, но установить точное местонахождение сибирячки с ребенком им не удалось.

― Тем временем прозревшая Оля уехала автостопом в Курган. Мы сами не поняли, почему именно туда. Там у нее закончились деньги, и она обратилась в местный социальный центр для женщин в трудной ситуации. Те в свою очередь сообщили о ней в опеку, ― рассказывают родственники семейной пары.

Ольгу с сыном только в августе вернули домой. Вот тогда отец и стал задумываться о дальнейшей судьбе ребенка.

«В нее вселялся Бог»

Ольга стала вести себя очень странно, разговаривала сама с собой и продолжала эзотерические практики. Она забрала ребенка из школы на домашнее обучение, стала замкнутой с окружающими и перестала общаться с родственниками.

Мужчина официально подал на развод. Брак расторгли, но основным камнем преткновения стал 9-летний ребенок. Теперь отец добивается в суде права воспитывать сына. Сейчас временно школьнику разрешили жить у папы. Он вернулся в образовательное учреждение и наверстывает упущенную программу во втором классе.

― С мальчиком беседовали специалисты-психологи. Он рассказал, что видел, как мама совершает хаотичные движения и в нее вселялся Бог, ― рассказала КП-Новосибирск представитель отца ребенка в суде.

Чтобы окончательно определить место жительства ребенка, ему и его родителям предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Если Ольга и дальше будет общаться с внеземными цивилизациями, то рискует потерять сына. Иногда излишнее увлечение эзотерикой делает людей одинокими.