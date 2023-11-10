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Новосибирская область проигрывает в борьбе за молочный рынок

  • 10/11/2023, 17:05
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Новосибирская область уступает в борьбе за молочный рынок
На прилавках федеральных сетей почти нет местной молочки. При этом ежедневно аграрии вывозят 1000 тонн молока из региона, так как не хватает мощностей для его переработки.

Как бы не опоздали

— Сегодня из Новосибирской области вывозится очень много молока — 1000 тонн в сутки, при производстве около 2000 тонн. Не у всех сельхозпредприятий есть собственные средства, чтобы инвестировать их в переработку. Между тем в европейской части страны, где уже создано много перерабатывающих производств, идет конкуренция за сырье, цены на закуп сырого молока высокие, и аграрии живут хорошо. В регионах Сибири нужна поддержка государства для развития перерабатывающих предприятий, — заявил руководитель и учредитель АО «Молкомбинат Чановский» Игумнов Дмитрий на IV съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока.

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Председатель правления «СОЮЗМОЛОКО.Сибирь», генеральный директор холдинга «МолСиб» Игорь Елисеенко отметил, что о сложной ситуации с переработкой в округе участники отрасли говорили еще 3 года назад, на первом съезде Сибирского союза производителей и переработчиков молока. Сейчас все перечисленные тогда проблемы только усугубляются.

— Я провел более детальную аналитику и могу сказать, что мы вывозим еще больше, а не 1000 тонн. Часть объемов собирают наши транснациональные компании, которые их аккумулируют и перебрасывают на другие площадки: в Алтайский край, Омскую область. На самом деле ситуация с переработкой у нас в Новосибирской области еще хуже. Транснационалы продолжают сокращение переработки. Сегодня крупнейший завод в городе перерабатывает в сутки менее 100 тонн молока — это уже масштаб не завода, а лаборатории! — говорит Елисеенко. — Если вы зайдете в магазины крупных федеральных сетей, то там можете вообще не увидеть ни одного молочного продукта местного новосибирского производителя. Самое ближнее, что я видел — Алтайский край. Остальное — центр, Московская, Брянская области. Даже несмотря на затраты на логистику эту продукцию выгодно везти в регионы Сибири! Это следствие того, что наше молоко никому не нужно, его некуда везти, затраты на логистику колоссальные.

Эксперт также отметил, что Новосибирской области сегодня крайне необходимо идти по пути развития собственной переработки. Причем самое оптимальное — это делать то, что можно экспортировать: масло, сыр, сухие продукты.

Игорь Елисеенко объяснил, почему именно в Сибири выгодно развивать переработку произведенной сельхозпродукции. В регионах округа большой земельный банк, в отличие от аграрной Беларуси, где хозяйство с земельными участками в 6000 га уже считается крупным. У сибирских аграриев наделы в несколько десятков тысяч га, что является огромным потенциалом развития.

— Сейчас нужно модернизировать существующие хозяйства, нужна государственная и областная программа поддержки инвесторов, которые будут строить заводы по сушке молока, принимая по 1000–1500  тонн молока в сутки. Тогда у местных производителей будет стимул развивать дальнейшее производство,  — заявил он.

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Генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов напомнил, что федеральный бюджет уже дает 25% на субсидирование капиксов для строительства перерабатывающих производство. В центральной России переработчики также получают субсидии из региональных бюджетов, которые заинтересованы в развитии на своей территории таких производств. В то же время он обратил внимание сельхозпроизводителей на важный нюанс, который теоретически может свести на нет инвестиционные амбиции местных сельхозпредприятий. В европейской части России молочный рынок с точки зрения переработки уже фактически поделен.

— В целом по России загрузка цельномолочных производств у нас составляет всего 45–50%. Заводы по производству сыров активно строятся до Урала, причем без поддержки бюджета и нет смысла их стимулировать. В центральной России сейчас реализуются 4–5 проектов по сушке молока, и много инвесторов, которые об этом думают, — говорит Белов. — Если же у вас есть желание построить 100–200-тонный завод, то там не будет экономики, нужно все просчитывать.

Ценовые качели-2023

Артем Белов согласился, что 2023 год был для молочной отрасли России сложным. Он начался с сокращения потребления молока, а также снижения объемов экспорта из-за падения курса рубля, на фоне резкого роста производства товарного молока — на 7% вместо ежегодных 3-3,5%. Закупочная цена сырого молока весной во многих регионах России опускалась ниже 30 рублей — против 40 рублей в конце 2022 года. Доходность производства продукта у многих компаний приблизилась к нулевым отметкам, а то и ушла в минус. В итоге темпы прироста товарного молока замедлились с 7,5% до 4,5%.

цены на молоко в Новосибирской области

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С мая спрос по всем категориям молочных продуктов начал понемногу восстанавливаться в связи с ростом доходов населения (5% за первое полугодие 2023 года). Плюс появились возможности экспорта сыров, сухого и обезжиренного молока. Так, сухого молока российские производители экспортируют уже 10–15% от объемов производства. Это очень серьезный объем с точки зрения регулирования цен, в том числе на внутреннем рынке, — говорит Артем Белов. — В результате в ряде регионов Центрального, Северо-Западного округов, на юге России цена приближается к средним значениям конца 2022 года, в отличие от Сибири.

По его словам, в целом ряде регионов России уже наблюдается напряжение с точки зрения доступности сырого молока, особенно в тех, где нет производителей этого продукта.

— По нашим прогнозам, этому способствовало снижение поголовья молочного скота на фоне корректировки цен. Думаю, что по итогам 2023 года этот показатель составит -1 – -1,5% к уровню 2022 года. Еще один фактор — снижение темпов продуктивности поголовья в результате оптимизации кормовой базы, — пояснил Белов.

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Комментируя ситуацию в регионах Сибири, эксперт отметил, что Новосибирская область является профицитным регионом в части производства молока. Факт того, что хозяйства области ежедневно вывозят за пределы региона почти 1000 тонн продукции, очень сильно влияет на ценовую динамику на молочном рынке в регионе.

Игорь Елисеенко сообщил, что в Новосибирской области поголовье молочного скота на октябрь 2023 года уже уменьшилось на 3% или 4600 голов при увеличении производства молока на 2% или 18,6 литра в сутки.

— Надой на корову у нас вырос незначительно — всего на 0,8 литра. Я очень внимательно слежу за этой тенденцией. Если в начале года прирост надоев на корову составлял 4–5%, то последние 2 месяца динамика до 1–1,5%. Если так пойдет дальше, то к концу года мы можем подойти с нулевым ростом, — не исключает эксперт. — Скорее всего, тут влияние совокупности факторов: качество и подорожание кормов, засуха, падение спроса и закупочных цен в начале года.

К чему готовиться?

Говоря о рисках в 2024 году, Артем Белов отметил, что на ситуацию может очень сильное влияние оказать Беларусь, продукция которой уже занимает 15% российского молочного рынка.

— Каждый пятый литр молока в молочном эквиваленте на наших прилавках поступает из Беларуси, также как и каждый четвертый килограмм сыра. При этом в Беларуси по-прежнему большие запасы по сухому молоку: около 40000 тонн, — перечисляет эксперт. — Кроме того, в России мы наблюдаем замедление темпов замещения выпадающих объемов молока в ЛПХ. Ситуация в экономике в 2022–2023 годах привела к замедлению темпов инвестиционной активности. Мы видим, что короткие кредиты до сих пор стоят на стопе. В этом году, при восстановлении объема потребления и снижении поголовья, выпадающие объемы не замещаются новыми мощностями или приростом продуктивности. Этот фактор будет влиять на достаточность обеспечения регионов молоком.

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К вызовам для отрасли в 2024 году эксперт отнес рост зарплат, цен на ГСМ, на электроэнергию, на сырье, которые будут отражаться в росте себестоимости производства.

— По нашим оценкам, в производстве молока себестоимость к концу года вырастет на 10–15% или на 3–4 рубля, в переработке — на 18–12%. И все это будет транслироваться по цепочке, — предупредил Артем Белов.

С другой стороны, по его словам, для российских переработчиков открылись новые возможности. С рынка сыров РФ после начала СВО ушли производители из Южной Америки, Новой Зеландии, а импорт сливочного масла сократился с 40000 до 4000 тонн. Хотя, по оценкам Белова, быстро занять эту нишу не получится из-за дефицита инвестиционных ресурсов. С другой стороны, сейчас аграрии активно выходят со своей продукцией на рынки Азии, Африки и Ближнего Востока. Речь идет о тех компаниях, которым удалось создать перерабатывающие мощности. По его оценкам, в 2024 году экспорт сухого обезжиренного молока из России составит 12000–14000 тонн, сыворотки — более 20000 тонн. Также на экспортный рынок выходит сухое цельное молоко.

Между тем многие аграрии в Новосибирской области сомневаются, а стоит ли им продолжать заниматься животноводством на фоне вступления в действие «закона о навозе»  и штрафов, которые в ближайшее время начнут взимать с сельхозпроизводителей за неправильную утилизацию побочных продуктов жизнедеятельности животных. Эксперты предупреждали, что инициатива приведет к тому, что фермеры начнут массово пускать скот под нож.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирский производитель сыров разместил второй выпуск облигаций. 

Фото freepik — racool-studio

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Рубрики : Власть Бизнес Агропром

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Экспорт молочной продукции СОЮЗМОЛОКО.Сибирь производство молока переработка молока МолСиб Игорь Елисеенко Артем Белов


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