«Она неудержима»: Новосибирская чемпионка выиграла полумарафон в Казани

В казанском полумарафоне победителями стали Анна Викулова и Елена Седова из Новосибирска. Анна заняла первое место, а Елена – второе.
— Она неудержима!, — говорится в сообщении управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.
Викулова преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 54 секунды, обогнав Елену Седову почти на четыре с половиной минуты. Третье место заняла Людмила Лебедева, которая представляет Республику Марий Эл и Москву.
Стоит отметить, что на момент забега разыгрался сильный ветер, что в разы усложняло забег спортсменам.
Ранее редакция сообщала о том, что нападающий Валентин Пьянов вернется в ХК «Сибирь».
Источник фото: Управления физкультуры и спорта Новосибирска в Телеграм
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