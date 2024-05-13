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«Она неудержима»: Новосибирская чемпионка выиграла полумарафон в Казани

  • 13/05/2024, 11:35
Автор: Артем Рязанов
Она неудержима: Новосибирска чемпионка выиграла полумарафон в Казане
Она пробежала дистанцию за 1 час и 9 минут.

В казанском полумарафоне победителями стали Анна Викулова и Елена Седова из Новосибирска. Анна заняла первое место, а Елена – второе.

—  Она неудержима!, — говорится в сообщении управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

Викулова преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 54 секунды, обогнав Елену Седову почти на четыре с половиной минуты. Третье место заняла Людмила Лебедева, которая представляет Республику Марий Эл и Москву.

Стоит отметить, что на момент забега разыгрался сильный ветер, что в разы усложняло забег спортсменам.

Ранее редакция сообщала о том, что нападающий Валентин Пьянов вернется в ХК «Сибирь».

Источник фото: Управления физкультуры и спорта Новосибирска в Телеграм

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Рубрики : Спорт

Регионы: Новосибирск Казань

Теги : чемпионка Спортсменка полумарафон


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