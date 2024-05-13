«Она неудержима»: Новосибирская чемпионка выиграла полумарафон в Казани

В казанском полумарафоне победителями стали Анна Викулова и Елена Седова из Новосибирска. Анна заняла первое место, а Елена – второе.

— Она неудержима!, — говорится в сообщении управления физкультуры и спорта мэрии Новосибирска.

Викулова преодолела дистанцию за 1 час 9 минут 54 секунды, обогнав Елену Седову почти на четыре с половиной минуты. Третье место заняла Людмила Лебедева, которая представляет Республику Марий Эл и Москву.

Стоит отметить, что на момент забега разыгрался сильный ветер, что в разы усложняло забег спортсменам.

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