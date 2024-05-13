Этим летом горячую воду будут отключать дважды в некоторых районах Новосибирска

С 15 мая на теплосетях Новосибирска начинается сезон гидравлических испытаний. Он будет проходить по 9 сентября. Как пояснил на оперативном совещании в правительстве директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Лузанов, часть испытаний будут проведены не от источников генерации, а от передвижных насосных станций.

— Это позволит нам сократить риски выхода фонтанов и большой воды, а также избежать рисков причинения материального ущерба, и не дай Бог, ущерба здоровью жителей. Кроме того, этот метод позволит на 1-3 дня сократить сроки отключения домов от горячего водоснабжения, — отметил Лузанов.

— В этом году мы будем проводить внутритрубную диагностику: 27 км на левом берегу и 5,5 км на правом. Для этого нам нужно будет вновь отключить горячее водоснабжение, так как внутритрубную диагностику нельзя совмещать с гидравлическими испытаниями. Уведомления о проведении этой работы будут направлены потребителям, — пояснил Игорь Лузанов. — Надеемся на то, что потребители, общественность отнесутся к этому с пониманием, так как эта работа направлена на повышение надежности теплосистемы.

При этом энергетик отметил, что в нынешнем ремонтном сезона появилась необходимость двойного отключения потребителей по левому берегу от горячей воды.

Губернатор Андрей Травников поручил мэру Новосибирска совместно с горсоветом взять на контроль не только большую инвестпрограмму по ремонту теплосетей, но и программу по обследованию сетей на левому берегу.

Напомним, на пресс-конференции в апреле директор ООО «Новосибирская теплосетевая компания» (НТСК) Максим Рябенко сообщал, что с помощью робота энергетики планируют провести обследование 27 км труб диаметром 700 мм и 1000 мм, расположенных на левом берегу. Робот будет работать круглосуточно в течение всего межсезонья для мониторинга состояния теплосетей.

Ранее редакция рассказывала о том, что 13 мая в Новосибирске завершается отопительный сезон.