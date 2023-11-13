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«Они уже начали убивать»: банду малолетних скинхедов задержали в Новосибирске

  • 13/11/2023, 13:43
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«Они уже начали убивать»: банду малолетних скинхедов задержали в Новосибирске
Подростки-школьники убили мужчину ради контента в социальных сетях.

В столице Сибири активизировались банды скинхедов.­­­­­­­­ Накануне в Октябрьском районе Новосибирска были  задержаны подростки, которых подозревают в убийстве мужчины. Чудовищное преступление произошло, предположительно, 10 ноября.

Группа школьников напала на прохожего и устроила ему публичную казнь. Происходящее подростки снимали на видео и публиковали в своем интернет-канале.

― Они возомнили себя чистильщиками. Жертв выбирали по принципу непригодности. Один из пострадавших, по мнению участников банды, был педофилом. Его жестоко избили, но он остался жив. Другая жертва, по словам задержанных, был наркоманом. Ему не повезло больше, дети проломили мужчине череп и спасти его не удалось. Всем задержанным в основном по 13 лет. Одного из парней, которого уже по закону можно привлечь к уголовной ответственности, арестовали, ― рассказал Infopro54 источник.

В настоящее время следователи устанавливают все эпизоды преступной деятельности малолетних извергов, изучают содержимое их канала в социальных сетях.

Уважаемые читатели, если вам что-либо известно о деятельности этой банды, то просим вас сообщить в редакцию по телефону 8-905-957-99-86.

Фото: freepik.com — jcomp

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : убийство Скинхеды видео


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