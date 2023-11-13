Кормление сибирской рыси показал новосибирский зоопарк (видео)

Показательное кормление сибирских рысей показали в Новосибирском зоопарке имени Р.А. Шило. Видео появилось на Телеграм-канале зоопарка.

На видео можно наблюдать, как рысь сначала подходит к подозрительной коробке. Понюхав ее, рысь опускает голову в коробку и цепкими зубами берет мясо. Затем уносит его на крышу своего домика и начинает активно поглощать.

— Буся быстро справилась с поиском угощения, а Лекс после небольшой паузы, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирском зоопарке рыси содержатся с основания зоопарка, как группами, так и отдельными особями. С 1968 года в нашем зоопарке родились 220 рысят. Рысята рождаются весом всего в 200–350 грамм, а вес взрослой рыси – до 37 кг.

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