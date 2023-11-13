Председателя сельсовета под Новосибирском лишили полномочий

Председатель Совета депутатов Красноярского сельсовета Алексей Леонидов нарушил законодательство о конфликте интересов. Этот факт выявила прокуратура Ордынского района Новосибирской области.

Как выяснила прокуратура, решением совета депутатов сельсовета в границы населенного пункта были включены два контура земельного участка, собственником которого является председатель совета. В пресс-службе областной прокуратуры пояснили, что депутат не принял меры по урегулированию конфликта интересов, лично участвовал в рассмотрении протеста прокурора на решение, затрагивающее его интересы, и подписал это решение.

16 октября Ордынский районный суд удовлетворил административное исковое заявление прокуратуры о признании решения незаконным и досрочном прекращении полномочий Алексея Леонидова.

Решение суда не вступило в законную силу.

Ранее редакция сообщала о том, что суд отказался досрочно лишать полномочий главу Убинского района Олега Конюка.