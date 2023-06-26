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Онкобольным в Новосибирской области не хватает квот на специализированные исследования

  • 26/06/2023, 09:45
Автор:
больница (2)
Количество выданных направлений больше, чем выделенных квот. «Крайним» называют лечащих врачей, а пациенты не жалуются и платят деньги.

Новосибирским онкобольным, получившим направление на специализированное обследование в рамках программы ОМС, медорганизации отказывают в его проведении. Причина отказа  отсутствие квот в обозримой перспективе. Пациентам рекомендуют обследоваться за свой счет. Об этом сообщают читатели Infopro54, столкнувшиеся с данной ситуацией.

Дали маме направление на обследование на предмет наличия метастаз в костях по квотам, сообщает одна из читательниц. Но там (В учреждении, куда направили по квоте.  Ред.), все расписано, продления квотирования не ожидается. Посоветовали обратиться к осени: может, будут квоты. И что делать? Естественно, идти обследоваться за деньги.

По словам собеседницы Infopro54, стоимость только одного обследования составила около 10 тысяч рублей. Большую часть прочих обследований по ОМС, которые назначали врачи, также приходилось проходить платно, несмотря на выданные направления тоже из-за отсутствия квот. Стоит отметить, что для онкобольных промедление даже в несколько недель может стать фатальным, у них нет возможности ждать выделения квот месяцами и годами, поэтому люди берут кредиты, продают имущество и идут за платными услугами.

По информации Территориального фонда обязательного медстрахования Новосибирской области, такие исследования костей, о которых говорит собеседница Infopro54, проводятся в регионе только в двух медицинских организациях: областном онкодиспансере и НМИЦ им. Мешалкина. При этом, как сообщает в ответ на запрос Infopro54 директор фонда Елена Ягнюкова со ссылкой на данные ПО «Обращения» и итоги проведения контрольно-экспертных мероприятий, в 2022 году и первом квартале 2023 года нарушений сроков, как указанных обследований, так и более распространенных у онкобольных услуг КТ и МРТ, не выявлено.

По результатам контрольных мероприятий, проводимых сотрудниками фонда в части оценки доступности медпомощи, нарушения сроков ожидания проведения указанных диагностических обследований не установлено. За 2022 год и 5 месяцев 2023 года жалобы от граждан не зарегистрированы, сообщает Елена Ягнюкова. Исследования КТ, МРТ оплачиваются медицинской организацией в период лечения в амбулаторных условиях по утвержденному тарифу, при лечении в стационарах и включены в протокол лечения, включены в стоимость законченного случая госпитализации.

По данным ТФОМС, лидером по проведению КТ для онкобольных в регионе является ООО «ЛДС МИБС» (13%), Городская клиническая больница №1 (10%), третье место разделили между собой областной онкодиспансер и ООО «Инмед» (по 9%). По услугам МРТ для онкобольных в лидерах ООО «Инмед» и ООО «ЛДЦ МИБС» (по 13%), ООО «МРТ-Эксперт Новосибирск» и областной онкодиспансер (по 8%). Эти медучреждения, по информации ТФОМС, наиболее популярны у новосибирцев, на них приходятся более половины исследований, которые проводятся по ОМС. Всего по Новосибирской области такие исследования проводятся более чем в 30 организациях разной формы собственности.

При этом в областном Минздраве редакции подтвердили, что количество бесплатных исследований (в рамках ОМС) не «бьется» с количеством выданных направлений.

Для медицинских организаций, направляющих пациентов на диагностические исследования, объем исследований не квотируется, сообщает в ответ на запрос Infopro54 глава Минздрава Константин Хальзов.  Назначение отдельных диагностических исследований осуществляется лечащим врачом, оказывающим первичную помощь, в том числе первичную специализированную медико-санитарную помощь при наличии медицинских показаний.  Поскольку в соответствии со статьей 70 закона «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» лечащий врач организует своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, контроль за своевременным прохождением пациентом назначенного диагностического исследования осуществляет лечащий врач.

В Минздраве сообщают, что нормативы объема медпомощи, в том числе онкопациентам, устанавливаются территориальной программой ОМС на каждый год с учетом структуры заболеваемости в Новосибирской области.

— При возникновении у пациента вопросов о качестве и сроках оказания ему медицинской помощи, он может обратиться к руководителю медорганизации либо в областной Минздрав, — говорится в ответе на запрос Infopro54.

По информации Территориального ФОМС, на 2023 год утвержден плановый объем исследований онкобольных в размере 137,8 тысячи КТ и 49,6 тысячи МРТ. За 5 месяцев 2023 года проведены 27,5 тысячи КТ и 13,7 тысячи МРТ. Радиоизотопных исследований, в том числе сцинтиграфии костей скелета, на 2023 год запланировано 2,77 тысячи, за 5 месяцев текущего года проведены 489. То есть получается, что квоты есть, но почему-то не доходят до пациентов.

Ранее редакция сообщала о предложениях государственных и частных медучреждений по выявлению онкозаболеваний у жителей области.

Фото Infopro54

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Рубрики : Общество Власть Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : диагностика онкозаболеваний


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