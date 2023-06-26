Один человек погиб и трое пострадали в крупном ДТП на Бердском шоссе

Крупное ДТП произошло накануне вечером в Советском районе Новосибирска. На Бердском шоссе напротив клиники Мешалкина грузовой автомобиль Ивеко с полуприцепом при развороте в сторону Первомайского района врезался в Ладу Веста.

Пострадали водитель автомобиля Лада и его пассажиры: женщина и двое мужчин. 34-летни пассажир скончался в больнице.

Ранее редакция сообщала о том, что жительница Новосибирска подала иск в суд на городское и областное управления ГИБДД.