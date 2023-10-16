Онкобольных детей будут спасать в облбольнице Новосибирска

В Новосибирске состоится международный форум «Здравоохранение Сибири-2023», на котором особое внимание уделят детской онкологии. Об этом сообщает пресс-служба областной клинической больницы.

Ведущие специалисты сибирских регионов поделятся опытом организации оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями и эффективного лечения маленьких пациентов. Эксперты обратят внимание коллег на то, какое значение имеет лучевая диагностика в детской онкологии, а также напомнят о том, насколько важно участковым педиатрам своевременно направлять детей на углублённое обследование при первых признаках опухолевых заболеваний.

— Достигнутые за последние десятилетия успехи позволяют достигать 5-летней общей выживаемости у значительного числа онкологических пациентов. При некоторых заболеваниях этот показатель превышает 90%, , ― говорит главный детский онкогематолог Минздрава Новосибирской области Татьяна Николаевна Бабаева.

На проблему лечения онкобольных детей власти обратили внимание после скандала в 2021 году. Несколько детей умерли в регионе от внебольничной инфекции. Минздраву пришлось закрыть детское отделение в Краснообской больнице. Комиссии выявили там множественные нарушения.

Родители погибших малышей писали письма в различные ведомства. Они требовали открыть в столице Сибири единый центр для лечения онкозаболеваний.