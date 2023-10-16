286 ветхих и аварийных домов планируют расселить в Новосибирске

Новосибирск на два года раньше завершает программу расселения ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Муниципалитет вынес на рассмотрение горсовета следующую программу по расселению домов, которые признаны аварийными до 31 декабря 2021 года. Предполагается, что она будет действовать с 2024 по 2030 годы.
По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дениса Ковалева, в рамках новой программы планируется расселить 286 домов, где проживают 2862 семьи или 7528 человек.
— Общая площадь расселяемых домов — 187 тысяч кв. м, затраты на реализацию программы — 13 млрд рублей, — сообщил Ковалев на заседании градостроительной комиссии горсовета.
Он предупредил, что программа будет финансироваться из федерального, областного и муниципального бюджетов. Однако одним из условием предоставления федеральных денег является наличие согласованной муниципальной программы на 1 января 2024 года.
— Параметры бюджетного финансирования в городском бюджете мы будем прописывать в ноябре, после утверждения программы в целом, — уточнил Infopro54 Алексей Кондратьев.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 13 домов 1958-1961 годов постройки признаны аварийными. Их необходимо расселить до 2035 года.
Фото freepik
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