286 ветхих и аварийных домов планируют расселить в Новосибирске

Новосибирск на два года раньше завершает программу расселения ветхого и аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Муниципалитет вынес на рассмотрение горсовета следующую программу по расселению домов, которые признаны аварийными до 31 декабря 2021 года. Предполагается, что она будет действовать с 2024 по 2030 годы.

По словам начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска Дениса Ковалева, в рамках новой программы планируется расселить 286 домов, где проживают 2862 семьи или 7528 человек.

— Общая площадь расселяемых домов — 187 тысяч кв. м, затраты на реализацию программы — 13 млрд рублей, — сообщил Ковалев на заседании градостроительной комиссии горсовета.

Он предупредил, что программа будет финансироваться из федерального, областного и муниципального бюджетов. Однако одним из условием предоставления федеральных денег является наличие согласованной муниципальной программы на 1 января 2024 года.

— Параметры бюджетного финансирования в городском бюджете мы будем прописывать в ноябре, после утверждения программы в целом, — уточнил Infopro54 Алексей Кондратьев.

Заместитель мэра–начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Алексей Кондратьев напомнил, что в 2023 году муниципалитет запланировал расселить 94 дома. Освобожденная территория будет предоставлена застройщикам для нового строительства, а люди передут в новые дома либо в квартиры, приобретенные на вторичном рынке.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске 13 домов 1958-1961 годов постройки признаны аварийными. Их необходимо расселить до 2035 года.