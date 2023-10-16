Владельцу кафе «Суши Хаус» в НСО, где отравились более 70 человек, оставили в силе приговор

Суд апелляционной инстанции оставил в силе приговор 37-летнему владельцу предприятия по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус» в Татарске. Об этом сообщили в прокуратуре Новосибирской области. Он признан виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекших по неосторожности массовое заболевание людей. Приговор был вынесен 22 июня 2023 года.

Согласно материалам дела, в октябре 2021 года осужденный открыл в Татарске предприятие по производству и реализации пищевых продуктов «Суши Хаус». В ноябре, после употребления в пищу продукции предприятия 74 посетителя были заражены инфекционными заболеваниями.

Позже специалисты Роспотребнадзора обнаружили в суши и роллах, произведенных в этом заведении, ДНК сальмонеллы, рота- и норовирусы. В кафе были выявлены нарушения санитарных норм. Суд первой инстанции назначил виновному наказание в виде 1 года ограничения свободы. Защита подсудимого попыталась обжаловать приговор.

— С учетом позиции прокурора, участвовавшего в рассмотрении дела, суд апелляционной инстанции оставил приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменения, апелляционную жалобу адвоката — без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, — говорится в сообщении прокуратуры.

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