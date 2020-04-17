Онлайн Клуб управленческой практики по бережливому производству

Эксперты КГ «Управленческая практика» вместе с участниками обсудят, какие организационные мероприятия необходимо проводить, чтобы успешно и эффективно внедрять инструменты бережливого производства.
Приглашенные эксперты Клуба поделятся личным опытом внедрения, расскажут о сложностях и проблемах, с которыми сталкивались, а также представят успешные практики их решения.
Екатерина Королькова, тренер по бережливому производству года с 2016, опыт внедрения с 2013 года.
Тема: «Опыт и ошибки в организации рабочих групп для внедрения бережливого производства».
Сергей Хомайко, тренер по бережливому производству с 2017 года, опыт внедрения с 2012 года.
Тема: «Трудности, с которыми столкнулись при внедрении 5С. Личный опыт».
Как избежать этих проблем — будет представлено в следующем докладе.
Константин Чуринов, тренер по бережливому производству с 2017 года, опыт внедрения с 2017 года.
Тема: «Алгоритм внедрения 5С, который подходит и для других инструментов бережливого производства».
Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика».
Собственникам, руководителям и специалистам-практикам производственных предприятий, организаций и компаний.
Участники узнают конкретные этапы по внедрению инструментов бережливого производства, которые помогут им избежать множества трудностей и не совершить распространенных ошибок.
Встреча будет проходить в формате конференц-колла на платформе Zoom. У участников будет возможность в режиме реального времени задать вопросы нашим экспертам.
Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим!
Участие бесплатное. Необходима регистрация.
Организаторы: КГ «Управленческая практика»
Возраст 18+
Фото предоставлено организаторами
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