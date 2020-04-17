Онлайн Клуб управленческой практики по бережливому производству

Эксперты КГ «Управленческая практика» вместе с участниками обсудят, какие организационные мероприятия необходимо проводить, чтобы успешно и эффективно внедрять инструменты бережливого производства.

Что будет на онлайн-встрече?

Приглашенные эксперты Клуба поделятся личным опытом внедрения, расскажут о сложностях и проблемах, с которыми сталкивались, а также представят успешные практики их решения.

Программа встречи

Екатерина Королькова, тренер по бережливому производству года с 2016, опыт внедрения с 2013 года.

Тема: «Опыт и ошибки в организации рабочих групп для внедрения бережливого производства».

Как разработка и внедрение стандарта рабочей группы влияют на ее эффективность. Как организационная структура рабочих групп влияет на эффективность внедрения бережливого производства. Проблемы, которые могут возникнуть в деятельности рабочих групп, и способы их решения.

Сергей Хомайко, тренер по бережливому производству с 2017 года, опыт внедрения с 2012 года.

Тема: «Трудности, с которыми столкнулись при внедрении 5С. Личный опыт».

Пришли, сделали сами — откатилось. Еще раз пришли, сделали сами — откатилось. Разработали тренинг. Провели обучение сотрудников. Ждали, что всё внедрится. Но не внедрилось, потому что сотрудники не приобрели умения. Выяснили, что теории недостаточно. Добавили в тренинг деловую игру по организации реального рабочего места. Провели тренинг. Сотрудники приобрели умения. Но не внедрилось, умения не перешли в навык. Организовали посттренинговое сопровождение. Стали появляться рабочие места. Но не внедрилось, потому что не все руководители структурных подразделений поддерживали внедрение. Связали внедрение 5C с бизнес-целями структурных подразделений. Руководители начали поддерживать процесс. Но не внедрилось, потому что не была создана среда для внедрения.

Как избежать этих проблем — будет представлено в следующем докладе.

Константин Чуринов, тренер по бережливому производству с 2017 года, опыт внедрения с 2017 года.

Тема: «Алгоритм внедрения 5С, который подходит и для других инструментов бережливого производства».

Разработка стратегии внедрения: как внедрять, кто внедряет. Разработка и проведение тренинга для руководителя. Аудит системы 5С с целью выявления точек совершенствования и тиражирования лучших практик. Формулирование финальной концепции полного цикла внедрения инструмента бережливого производства.

Модератор встречи

Роман Казанцев, управляющий партнер КГ «Управленческая практика».

Кому будет полезно?

Собственникам, руководителям и специалистам-практикам производственных предприятий, организаций и компаний.

Участники узнают конкретные этапы по внедрению инструментов бережливого производства, которые помогут им избежать множества трудностей и не совершить распространенных ошибок.

Как будет проходить онлайн-встреча?

Встреча будет проходить в формате конференц-колла на платформе Zoom. У участников будет возможность в режиме реального времени задать вопросы нашим экспертам.

Не смотрите на чужие успехи, работайте над своим!

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Организаторы: КГ «Управленческая практика»

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами