УК промпарков просят о компенсации недополученных доходов

Член сертификационной комиссии Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод «Экран» Егор Казанцев предложил компенсировать управляющим компаниям промпарков недополученные доходы, если резиденты не смогут осуществлять арендные платежи. Об этом он заявил в ходе онлайн-дискуссии, организованной АИП, в рамках которой обсуждали неотложные антикризисные меры поддержки промышленных площадок и их резидентов, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

По данным АИП, около 2,2 тыс. компаний-резидентов (это 80 тыс. рабочих мест), относятся к малому и среднему бизнесу и размещаются в промпарках на условиях аренды.

— В связи с вынужденной приостановкой производств в марте-апреле, Правительство РФ рекомендует арендодателям рассмотреть возможность не взимать до 1 октября 2020 года 50% арендных платежей, перенеся их на 2021-2023 годы, — констатирует Егор Казанцев. — Безусловно, данное решение положительно скажется на деятельности резидентов, но подорвет финансовую устойчивость управляющих компаний, отвечающих за функционирование промпарков. В такой ситуации есть риск нарушить договоренности с инвесторами и партнерами. Потому нужно предоставить управляющим компаниям льготные беспроцентные займы, которые будут погашены в последующие два года, или за счет бюджета компенсировать недополученные доходы. Для малого бизнеса второй вариант выглядит предпочтительнее, тем более, что субсидирование арендной ставки в индустриальных парках обсуждали в январе на совещании в Минпромторге РФ. Фактически компенсацию можно направить как в адрес управляющих компаний, так и самих арендаторов – субъектов МСБ.

По его словам, в связи с резким ухудшением экономической конъюнктуры, представители отраслевого сообщества указали на актуальность пересмотра сроков достижения плановых показателей эффективности для управляющих компаний и резидентов, получающих субсидии по госпрограммам, а также отмены до конца 2020 года штрафных санкций за нарушение обязательств перед государством, в том числе по выручке, созданию новых рабочих мест, привлечению инвестиций и т.д.

Кроме того, присутствовавшие на онлайн-встрече обозначили необходимость снизить платежи во внебюджетные фонды для управляющих компаний, предусмотреть для них арендные каникулы, если они арендуют объекты недвижимости, а также освободить от уплаты налога на имущество и земельного налога участников парковых проектов до конца 2020 года, уменьшить ставки по УСН для резидентов.

Предложения, сформулированные по итогам дискуссии, направлены членам Правительства РФ с просьбой дополнить план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ограничений из-за распространения коронавируса.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга