Для верующих Новосибирска организуют проезд звонницы

По благословению Митрополита Новосибирского и Бердского Никодима, Общество «Двуглавый Орел» под руководством Евгения Цыбизова, организует проезд звонницы по улицам Новосибирска, сопровождаемый праздничным Пасхальным перезвоном, сообщили в Обществе

Движение звонницы начнется в 10 ч. 30 м., 19 апреля 2020 г. — от храма Архангела Михаила и далее по улицам Ленинского и Центрального районов. Конечный путь – храм в честь Матери Божьей «Утоли мои печали» — ул. Связистов, 139/1.

Напомним, в связи с резким ухудшением эпидемиологической ситуации в городе Новосибирске и Новосибирской области временно приостановлено посещение гражданами территорий, зданий, строений и сооружений (помещений в них), принадлежащих Новосибирской епархии Русской Православной Церкви. Для верующих будет организована прямая трансляция пасхального богослужения.

Фото: предоставлено Обществом «Двуглавый Орел»