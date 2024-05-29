Андрея Зыкова оставили под стражей до 1 сентября в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Он оставлен в СИЗО до 1 сентября. Постановление не вступило в законную силу.
Напомним Зыков был задержан в начале апреля. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионах бюджетных средств.
Ранее редакция сообщала о том, что министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова оставили под стражей до 20 августа.
Фото: Управление Судебного департамента в Новосибирской области.
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