Андрея Зыкова оставили под стражей до 1 сентября в Новосибирске

Центральный районный суд Новосибирска удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей бывшего директора МУП «Спецавтохозяйство» Андрея Зыкова. Он оставлен в СИЗО до 1 сентября. Постановление не вступило в законную силу.

Напомним Зыков был задержан в начале апреля. Он обвиняется в совершении преступления по статье «Присвоение или растрата в особо крупном размере». Речь идет о десятках миллионах бюджетных средств.

Ранее редакция сообщала о том, что министра энергетики и ЖКХ Дениса Архипова оставили под стражей до 20 августа.