Опасная магнитная буря обрушится на Новосибирск 10 июня

Информация о новой магнитной буре, которая накроет Новосибирск 10 июня появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
Ученые предупреждают, что сила геомагнитного удара составит шесть баллов. на сей раз сила геомагнитного удара составит шесть баллов. Самый пик активности начнется с 18 часов и продлится до полуночи.
Метеозависимым людям рекомендуется заранее побеспокоится о своем здоровье. В такие дни желательно не подвергать себя стрессу и отдать предпочтение правильному питанию.
Медики предупреждают, что вспышки на Солнце вызывают головные боли, слабость, головокружение и проблемы со сном.
В часы магнитных бурь следует соблюдать питьевой режим, уменьшить физические нагрузки, отказаться от алкоголя и слишком соленой пищи.
Источник фото: freepik.com/freepik
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