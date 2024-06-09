Опасная магнитная буря обрушится на Новосибирск 10 июня

Информация о новой магнитной буре, которая накроет Новосибирск 10 июня появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Ученые предупреждают, что сила геомагнитного удара составит шесть баллов. на сей раз сила геомагнитного удара составит шесть баллов. Самый пик активности начнется с 18 часов и продлится до полуночи.

Метеозависимым людям рекомендуется заранее побеспокоится о своем здоровье. В такие дни желательно не подвергать себя стрессу и отдать предпочтение правильному питанию.

Медики предупреждают, что вспышки на Солнце вызывают головные боли, слабость, головокружение и проблемы со сном.

В часы магнитных бурь следует соблюдать питьевой режим, уменьшить физические нагрузки, отказаться от алкоголя и слишком соленой пищи.