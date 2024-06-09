Пушистый спецназ: бойцы из Новосибирска спасли котят в зоне СВО

Подшефная «Народному фронту» рота спецназа из Новосибирска поделилась кадрами из Авдеевки. Это видео претендует на самое милое завершение дождливой июньской недели.

В ролике, опубликованном в социальной сети, троица рыжих пушистиков отважно нападает на руку бойца в перчатке. Котята, сидящие в картонной коробке, еще не привыкли доверять людям, поэтому шипят на своих спасителей.

― Вот такие пугливые котятки попали в суровые, но заботливые мужские руки новосибирских бойцов. Наши ребята ранним утром нашли их по жалобным пискам. Вечером, возвращаясь с задания, котята были в том же месте и также жалобно звали на помощь. Тогда бойцы и приняли решение забрать малышей под свою опеку, ― сообщает в группе в ВКонтакте «Народный фронт/Новосибирск».

Одному питомцу сибиряки уже дали имя. Его назвали очень серьезно – Василич. Военные отмечают, что пополнение в роте пока еще «дикошарое», но процесс одомашнивания уже начался. Они пообещали рассказать о судьбе найденышей в своих следующих видео.