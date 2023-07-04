Рекламодателям

Опасности Черного моря после подрыва Каховской ГЭС: мифы и реальность

  • 04/07/2023, 09:37
Автор:
Опасности Черного моря: мифы и реальность
Последствия разрушения Каховской дамбы активно обсуждаются. Туристов пугают вспышками опасных заболеваний и загрязнением морской воды. Редакция Infopro54 попыталась разобраться в этом вопросе.

Миф об экологических последствиях

Лето в самом разгаре. Одни туристы определились с направлениями отдыха, другие — еще присматриваются. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), традиционно пляжные направления занимают в пиковые летние месяцы до 60-65% всего объема продаж у операторов по внутреннему туризму. Отмечается, что 40% броней приходится на морские курорты Краснодарского края — наиболее востребованы у туристов Сочи, Анапа и Геленджик.

После разрушения плотины Каховской ГЭС туристов беспокоят вопросы, связанные с безопасностью Черного моря.

По словам председателя правления НП «Новосибирская ассоциация туристических организаций» (НП НАТО) Дмитрия Микитченко, никакой угрозы для туристов российских курортов на побережье Черного моря нет.

— Никакой экологической катастрофы для Черного моря нет. Посмотрите, где находится Днепровский лиман и на направление течения в Черном море. Сразу же станет понятным, куда идет вода из Днепра и как происходит смешивание, — подчеркнул собеседник Infopro54.

Географически устье Днепра, впадающего в Черное море, находится достаточно далеко от ближайшего северо-западного побережья Крыма. К тому же основное черноморское течение направлено против часовой стрелки по всему периметру моря.  Прежде чем попасть в Крым и Сочи, воды Днепра, вместе с загрязнениями, должны пройти почти полный круг по Черному морю — мимо Одессы, через Румынию, Болгарию, двигаясь вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии. Но к этому времени Черное море «самоочистится».

— Черное море — единственный водоем в мире, который имеет свой дезинфицирующий слой сероводорода, — говорит Дмитрий Микитченко. — Поэтому, если даже предположить, что из Днепра вылилось что-то опасное, хотя от Каховского водохранилища до Черного моря сотни километров, все, что там осаждается — все погибает.

Миф о вспышках холеры и сибирской язвы

Возникновение эпидемий, по мнению Дмитрия Микитченко, маловероятно.

— Черное море на протяжении последних 100 лет является носителем эмбриона холеры. Он живет там, вне зависимости от ситуации, которая там возникает. Поэтому периодически в этом регионе возникают вспышки холеры (например, в 1970 году). Но, специалисты Роспотребнадзора и в Крыму, и на черноморском побережье Кавказа в курортный сезон занимаются контролем развития этого эмбриона, — добавил Дмитрий Микитченко.

Санитарные врачи также уверенно заявляют: купаться можно. Лучше всего это делать на официальных пляжах. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно берут там пробы воды, песка и гальки.

В свою очередь, в городе-курорте Сочи Краснодарского края воду Чёрного моря проверяют специалисты Роспотребнадзора. Известно, что за прошлую неделю было взято 189 проб морской воды. К данному моменту все исследованные образцы соответствуют санитарным нормам. Помимо этого, специалисты исследовали и качество местной питьевой воды: сейчас все показатели в норме. Никаких превышений показателей по многолетним наблюдениям в процентном соотношении не зарегистрировано. Так что, основной проблемой, которая в настоящее время угрожает отдыхающим в Крыму и Сочи, является плохая погода с обильными ливнями.  По мнению экспертов, курорты Черного моря вряд ли в ближайшие годы будут вытеснены из топовых направлений для отдыха.

— Растут внутренний поток и внутренний туризм, что нас очень радует. Сегодня и государство, и бизнес вкладывают деньги в развитие туристической инфраструктуры. Мы стали развивать свою собственную отрасль. Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-7 лет мы сформируем новую отрасль, реинвестируем средства туда и будет у нас не хуже, чем во всем мире, — резюмировал Дмитрий Микитченко.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов.

Фото: pixabay.com, chief39

652

Рубрики : Туризм

Регионы: Сочи Россия Крым

Теги : туризм Новосибирская ассоциация туристских организаций Каховская ГЭС Дмитрий Микитченко


Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

В ходе СВО погиб отец двоих детей из Краснозерского района Новосибирской области
3/07/23 11:45
В ходе спецоперации погиб новосибирец- отец семерых детей
1/07/23 14:18
Новосибирцев приглашают на военную службу по контракту
29/06/23 17:12
К осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня

К осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня

Также планируется запуск проверки наличия полисов ОСАГО через камеры фото- и видеофиксации.
Читать статью >>
Московский опыт: благоустройство улиц «от фасада до фасада» снижает аварийность на дорогах

Московский опыт: благоустройство улиц «от фасада до фасада» снижает аварийность на дорогах

А создание безбарьерной среды повышает спрос на общественный транспорт.
Читать статью >>
Социальный налоговый вычет предлагают распространить на расходы по оценке квалификации детей

Социальный налоговый вычет предлагают распространить на расходы по оценке квалификации детей

Предприятиям предлагают разрешить относить в себестоимость затраты на разработку и актуализацию профстандартов.
Читать статью >>
Проект парка «Чербузы» собирает критику и пожелания

Проект парка «Чербузы» собирает критику и пожелания

Новосибирцы активно обсуждают проект в соцсетях.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Владимир Шуев, президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник»

Владимир Шуев — о ситуации с «маршем вагнеровцев»: В колхозе должен быть один председатель

Президент фонда ветеранов спецподразделений «Антитеррор» (ФСБ), учредитель регионального военно-патриотического движения «Защитник», советник по безопасности ИТ-компании Владимир Шуев прокомментировал Infopro54 возможные причины марша Евгения Пригожина и их последствия.
Все материалы
Льготная ипотека
ПМЭФ2023
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей

Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» на уровне ruBBB+

04/07/2023, 18:27

К осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня

04/07/2023, 18:14

Московский опыт: благоустройство улиц «от фасада до фасада» снижает аварийность на дорогах

04/07/2023, 17:46

Павел Яковинов рекомендован на должность зампредседателя Новосибирского областного суда

04/07/2023, 17:41
Популярное

Минтруд предложил увеличить МРОТ на 18,5%

04/07/2023, 15:37

В Госдуме предложили выселять шумных соседей

04/07/2023, 14:22

Финансовый гороскоп на июль 2023

03/07/2023, 15:53
Новости компаний

ВТБ: в первом полугодии выдачи автокредитов в России составили рекордные 600 млрд рублей

04/07/2023, 17:58

Юлия Пересильд, Регина Тодоренко, Катя Адушкина и другие звезды на премьере сериала «Библиотекарь»

04/07/2023, 16:16

Эксперты рассказали на какой срок россияне предпочитают размещать вклады в банках

04/07/2023, 11:41

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска