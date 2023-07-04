Опасности Черного моря после подрыва Каховской ГЭС: мифы и реальность

Миф об экологических последствиях

Лето в самом разгаре. Одни туристы определились с направлениями отдыха, другие — еще присматриваются. Как сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР), традиционно пляжные направления занимают в пиковые летние месяцы до 60-65% всего объема продаж у операторов по внутреннему туризму. Отмечается, что 40% броней приходится на морские курорты Краснодарского края — наиболее востребованы у туристов Сочи, Анапа и Геленджик.

После разрушения плотины Каховской ГЭС туристов беспокоят вопросы, связанные с безопасностью Черного моря.

По словам председателя правления НП «Новосибирская ассоциация туристических организаций» (НП НАТО) Дмитрия Микитченко, никакой угрозы для туристов российских курортов на побережье Черного моря нет.

— Никакой экологической катастрофы для Черного моря нет. Посмотрите, где находится Днепровский лиман и на направление течения в Черном море. Сразу же станет понятным, куда идет вода из Днепра и как происходит смешивание, — подчеркнул собеседник Infopro54.

Географически устье Днепра, впадающего в Черное море, находится достаточно далеко от ближайшего северо-западного побережья Крыма. К тому же основное черноморское течение направлено против часовой стрелки по всему периметру моря. Прежде чем попасть в Крым и Сочи, воды Днепра, вместе с загрязнениями, должны пройти почти полный круг по Черному морю — мимо Одессы, через Румынию, Болгарию, двигаясь вдоль побережья Турции, Абхазии и Грузии. Но к этому времени Черное море «самоочистится».

— Черное море — единственный водоем в мире, который имеет свой дезинфицирующий слой сероводорода, — говорит Дмитрий Микитченко. — Поэтому, если даже предположить, что из Днепра вылилось что-то опасное, хотя от Каховского водохранилища до Черного моря сотни километров, все, что там осаждается — все погибает.

Миф о вспышках холеры и сибирской язвы

Возникновение эпидемий, по мнению Дмитрия Микитченко, маловероятно.

— Черное море на протяжении последних 100 лет является носителем эмбриона холеры. Он живет там, вне зависимости от ситуации, которая там возникает. Поэтому периодически в этом регионе возникают вспышки холеры (например, в 1970 году). Но, специалисты Роспотребнадзора и в Крыму, и на черноморском побережье Кавказа в курортный сезон занимаются контролем развития этого эмбриона, — добавил Дмитрий Микитченко.

Санитарные врачи также уверенно заявляют: купаться можно. Лучше всего это делать на официальных пляжах. Сотрудники Роспотребнадзора регулярно берут там пробы воды, песка и гальки.

В свою очередь, в городе-курорте Сочи Краснодарского края воду Чёрного моря проверяют специалисты Роспотребнадзора. Известно, что за прошлую неделю было взято 189 проб морской воды. К данному моменту все исследованные образцы соответствуют санитарным нормам. Помимо этого, специалисты исследовали и качество местной питьевой воды: сейчас все показатели в норме. Никаких превышений показателей по многолетним наблюдениям в процентном соотношении не зарегистрировано. Так что, основной проблемой, которая в настоящее время угрожает отдыхающим в Крыму и Сочи, является плохая погода с обильными ливнями. По мнению экспертов, курорты Черного моря вряд ли в ближайшие годы будут вытеснены из топовых направлений для отдыха.

— Растут внутренний поток и внутренний туризм, что нас очень радует. Сегодня и государство, и бизнес вкладывают деньги в развитие туристической инфраструктуры. Мы стали развивать свою собственную отрасль. Поэтому я думаю, что в ближайшие 5-7 лет мы сформируем новую отрасль, реинвестируем средства туда и будет у нас не хуже, чем во всем мире, — резюмировал Дмитрий Микитченко.

Ранее редакция сообщала, что в 2022 году Новосибирскую область посетили около 3 млн туристов.