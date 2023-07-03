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В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону

  • 03/07/2023, 18:21
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В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону
Котельная отапливает более 22 тысяч человек, а это 1/3 жителей города Бердска.

Бердский городской суд обязал городскую администрацию сформировать план мероприятий, которые обеспечат горожан, чьи дома обслуживаются частной котельной, теплом на предстоящий отопительный сезон. Все подготовительные мероприятия должны быть организованы в срок до начала отопительного периода 2023-24 годов. Собственнику котельной предписано начать подготовку к грядущему отопительному периоду и получить паспорт готовности до 15 сентября 2023 года.

Исполнение решения суда, подготовку коммуникаций города к отопительному периоду, прокурор оставил на ежедневном контроле.

Напомним, в мае текущего года прокуратурой города Бердска выявлен факт отсутствия подготовки к отопительному периоду котельной, находящейся в частной собственности, которая отапливает более 22 тыс. человек, а это 1/3 жителей города Бердска. Главе города Бердска прокурором было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, но необходимые меры администрация города не предприняла.

Прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации города Бердска, собственникам ООО ТГК-1, МУП КБУ и  УЖКХ, на которых возложены полномочия по обеспечению теплом жителей.

Стоит отметить, что ТГК-1 – источник тепловой энергии, на данный момент включенный в схему теплоснабжения города в качестве ресурсоснабжающей организации. Котельная не является гарантирующим поставщиком для населения – зона ее ответственности заканчивается после задвижки на котельной – тепло подается в сети, находящиеся на балансе МУП «КБУ», собственником которых является город Бердск. При этом у города есть многомиллионная задолженность перед ТГК-1. В августе текущего года частную котельную ТГК-1, планировалось вывести из эксплуатации. Однако, строительство новой газовой котельной «Восточная», на баланс которой планировалось перевести жилой фонд, ещё не началось. В октябре 2022 года было подписано соглашение о выделении средств на строительство новой котельной из федерального Фонда национального благосостояния, подготовка к строительству началась в июне 2023 года. Срок завершения строительства котельной «Восточная» по контракту – 31 августа 2024 года.

Ранее редакция сообщала, что на бердское предприятие «Фабрика С-теп» вышел московский инвестор.

Фото пресс-службы прокуратуры Новосибирской области

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Рубрики : Власть Право&Порядок

Регионы: Новосибирская область

Теги : теплоснабжение прокуратура


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