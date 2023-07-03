В Бердске суд обязал администрацию города и частную котельную организовать подготовку к отопительному сезону

Бердский городской суд обязал городскую администрацию сформировать план мероприятий, которые обеспечат горожан, чьи дома обслуживаются частной котельной, теплом на предстоящий отопительный сезон. Все подготовительные мероприятия должны быть организованы в срок до начала отопительного периода 2023-24 годов. Собственнику котельной предписано начать подготовку к грядущему отопительному периоду и получить паспорт готовности до 15 сентября 2023 года.

Исполнение решения суда, подготовку коммуникаций города к отопительному периоду, прокурор оставил на ежедневном контроле.

Напомним, в мае текущего года прокуратурой города Бердска выявлен факт отсутствия подготовки к отопительному периоду котельной, находящейся в частной собственности, которая отапливает более 22 тыс. человек, а это 1/3 жителей города Бердска. Главе города Бердска прокурором было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона, но необходимые меры администрация города не предприняла.

Прокуратура города обратилась в суд с административным исковым заявлением к администрации города Бердска, собственникам ООО ТГК-1, МУП КБУ и УЖКХ, на которых возложены полномочия по обеспечению теплом жителей.

Стоит отметить, что ТГК-1 – источник тепловой энергии, на данный момент включенный в схему теплоснабжения города в качестве ресурсоснабжающей организации. Котельная не является гарантирующим поставщиком для населения – зона ее ответственности заканчивается после задвижки на котельной – тепло подается в сети, находящиеся на балансе МУП «КБУ», собственником которых является город Бердск. При этом у города есть многомиллионная задолженность перед ТГК-1. В августе текущего года частную котельную ТГК-1, планировалось вывести из эксплуатации. Однако, строительство новой газовой котельной «Восточная», на баланс которой планировалось перевести жилой фонд, ещё не началось. В октябре 2022 года было подписано соглашение о выделении средств на строительство новой котельной из федерального Фонда национального благосостояния, подготовка к строительству началась в июне 2023 года. Срок завершения строительства котельной «Восточная» по контракту – 31 августа 2024 года.

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