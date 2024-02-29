В топ-5 городов России по количеству груминг-салонов вошел Новосибирск

В Новосибирске работает 141 салон по уходу за животными. Об этом сообщила пресс-служба ​​2ГИС. В топ-5 лидеров по количеству салонов входят Москва, Санкт-Петербург, Краснодар и Екатеринбург. У Новосибирска 5 место. За год их количество в городе выросло на 7,6%, в среднем по России – на 14%. К примеру, в Красноярске рост за год составил 14,1% — до 97 салонов, в Омске —8,2% (79 салонов).

Эксперты 2ГИС отмечают, что пользователи стали чаще искать груминг-салоны на картах сервиса. В среднем по России количество запросов выросло на 21%. Также наблюдается рост запросов по поиску курсов подготовки специалистов по грумингу — на 22%.

В 2ГИС также отметили, что в Новосибирске работает 5 котокафе. Их количество в городах-миллионниках также растет, но гораздо более медленными темпами, чем груминг-салонов.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о том, что градус жестокого обращения с животными в Новосибирске повышается.