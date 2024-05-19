Роскосмос откроет в Новосибирске центр анализа информации со спутников

Региональный центр компетенций по использованию результатов космической деятельности будет открыт в Новосибирске в 2024 году. Он создается по инициативе Роскосмоса на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГИТ), сообщает ТАСС. Центр станет одним из пилотных в России.
По словам доцента кафедры экологии и природопользования СГУГИТ Владимира Хамедова, задачей центра будет обработка информации, полученной спутниками на околоземной орбите.
Информация может быть полезна Минприроды и Минсельхозу региона, Росприроднадзору, МЧС, а также МВД, СКР, прокуратуре и частным пользователям.
Напомним, между правительством региона и Роскосмосом с 2005 года действует соглашение о сотрудничестве. В январе 2024 года делегация «Роскосмоса» ознакомилась с научно-технологическим заделом Новосибирского государственного университета в интересах проекта «Сфера».
По данным Роскосмоса, орбитальная спутниковая группировка России составляет 229 космических аппаратов. 163 из них — социально-экономического назначения. До 2022 года Россия выводила на орбиту собственные спутники и проводила коммерческие запуски. Теперь число запусков резко снизилось. В России решено создать собственной группировку спутников «Сфера». Она обеспечит связь в труднодоступных районах внутри страны.
Ранее редакция рассказывала о том, что проектировкой и сборкой спутников «Грифон» заняты специалисты НГУ в Новосибирске. Также ученые организуют космическую миссию для четырех экспериментальных аппаратов.
Источник фото: сайт госкорпорации Роскосмос
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