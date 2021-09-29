OpenBio-2021: инновации в биотехнологиях

Как работать с патентом

Дискуссия «Сделка с интеллектом» в этом году пройдет на форуме OpenBio-2021 в формате «вопросы-ответы» с двумя экспертами: Андрей Москвич, руководитель центра интеллектуальной собственности и передачи технологий Университета «Сириус», патентный поверенный РФ и Евразии и Леонид Гурьев, патентный юрист США. Модератор дискуссии Екатерина Шехтман, патентный поверенный РФ и управляющий партнер ООО «ИНКО», уверена, что разговор между экспертами и представителями инновационного бизнеса, научных институтов пойдет на тему формирования интеллектуальной собственности и механизмов функционирования патентов с наименьшими затратами и наибольшей эффективностью.

—Я работаю на рынке со стартапами, большими инновационными компаниями и научно-исследовательскими институтами и вижу, что ситуации у всех похожие. Вопросы к экспертам сформулированы, исходя из той действительности, что есть здесь и сейчас, — объяснила Екатерина Шехтман.

Как помогают инноваторам

Стартовые годы для инновационных компаний — самые непростые. В них жизненно необходима адресная помощь со стороны институтов развития. О роли и направлениях деятельности таких организаций для формирования условий опережающего развития инновационных проектов пойдет речь на круглом столе «Развитие экосферы технологического трансфера в регионах».

— Наша дискуссия — это возможность услышать и понять, как работают в других регионах, не только в Сибири, но и в центральной части России. Так мы быстрее поймем, чего нам не хватает, и какими наработками можем поделиться с коллегами по поддержке инноваторов, — рассказал директор Новосибирского областного инновационного фонда Александр Николаенко.

Bio-food-tech: тарелка будущего

Технологические тренды в пищевой индустрии ближайших лет разберут на OpenBio-2021. Важность диалога подчеркивается грядущими кардинальными изменениями, которые связаны с разработками в области новых продуктов питания и альтернативного белка. Как отметила Анна Ненахова, модератор площадки, генеральный директор ООО «Уралхим Инновация», в США в прошлом году рынок растительных продуктов оценивался в 7 млрд долларов. В России цифры на несколько порядков скромнее, тем не менее, тренд на растительную пищу распространяется и у нас. О трендах рынка, разработках, их коммерциализации с учетом пожеланий потребителей и пойдет разговор.

— Обсуждение роли биотехнологий в области foodtech откроется выступлением Виктора Малеева, академика РАН, советника директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии. Он расскажет о глобальных проблемах питания и его взаимосвязи с инфекциями. Затем к диалогу подключатся эксперты из области производства новых продуктов питания, разработчики, коммерсанты и аналитики рынка. В финале состоится презентация данных по продажам новых пищевых продуктов в России, — рассказала Анна Ненахова.

Подключиться ко всем площадкам форума можно будет онлайн. Для участия в OpenBio-2021 необходима регистрация на сайте.

Материал предоставлен организаторами форума