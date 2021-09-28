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При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

  • 28/09/2021, 18:56
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Новости Новосибирска
В одном из городов Европы при ландшафтном проектировании водно-лесного каркаса снесли автовокзал с парковками.

В настоящее время готовится к подписанию трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, Французской федерацией ландшафтных архитекторов и Минстроем РФ по поводу создания на территории Новосибирска нового природного каркаса с учетом европейского опыта. Это стало первым промежуточным результатом деятельности рабочей группы по созданию водно-лесного каркаса Новосибирска. Напомним, она была сформирована весной 2021 года. В ее состав вошли представители профильных подразделения мэрии, ученые, общественники, студенты профильных вузов. Данный проект — один из первых на территории России.

Почему важны такие пилотные проекты, как в Новосибирске? говорит замдиректора проектной дирекции Минстроя РФ Джемал Сурманидзе. Функции, которые выполняет природный каркас, это не только рекреация и хорошее настроение. Это экономия в плане природоустойчивости, безопасность и привлекательность города. Дешевле сделать природную набережную, чем заложить ее гранитом.  Если рассматривать зеленый каркас с точки зрения поступлений в бюджет, то крупные компании будут, скорее, платить налоги в родном городе, нежели отдавать непонятно куда. Пилотные проекты, подобные тому, который сейчас делается в Новосибирске, должны стать частью мозаики для всей страны.

Новости Новосибирска

Можно ли назвать Новосибирск современным и стильным городом?

О возможном интересе к проекту местного строительного бизнеса сообщают и в руководстве муниципалитета.

Раньше подходили к территории города как к некоей площади, которая неважно что из себя представляла и которую важно застроить, заасфальтировать и сдать как можно больше квадратных метров жилья. Сегодня мы видим более бережное отношение к ландшафтной среде, рассказывает мэр Анатолий Локоть. Мы видим желание застройщиков использовать эти природные возможности, чтобы создавать комфортную среду для горожан.

Что касается французской стороны, то, по замыслу архитекторов, природный каркас должен стать образующим в системе организации устойчивого и комфортного для жизни города пространства, снизить антропогенную нагрузку, сохранить естественный природный покров, природные экосистемы, поддержать природное разнообразие.

В ближайшее время участники проекта приступят к отработке кейсов, которые войдут в природоохранное законодательство, а также к разработке соответствующих образовательных программ и ряду других тематических мероприятий в городах-«пилотах», вошедших в программу. В Новосибирске проект находится в стадии осмысления деталей реализации.

Я много работаю с французскими городами. Если говорить о России, то в Москве я реализовал ландшафтный парк ВДНХ, рассказывает архитектор Мишель Пена, которому через год предстоит работать с проектом каркаса в Новосибирске. Рад работать в вашем городе, проект мне очень интересен. Некоторые участки находятся в богатых с точки зрения ландшафта местах. Например, на берегах рек, а реки часто использовались как транспортные артерии, потому располагаются в центре города. Я называю эту работу «вернуть жизнь городскому ландшафту» — внедрить новые активности, новые зеленые пространства с системой больших прогулочных аллей.

Архитектор приводит в пример Ниццу, где удалось превратить бетонные джунгли в новую и интересную зеленую зону.

Речь шла о том, как снести парковки у здания автовокзала, говорит Пена. Планировали снести еще здание, освободить пространство из-под некрасивого бетонного здания, разделяющего город на две части. Мы его снесли, объединили две части старого и нового города, создали там грунт и аллею. Сейчас это пространство называется «прогулочный парк-район», его посетили более миллиона туристов. Мы работаем над тем, как подтолкнуть людей к меньшему использованию автомобилей, чтобы выйти из созданной человеком системы загрязнения.

Новости Новосибирска

Вместо гаражей и свалки в пойме реки Каменки появится уникальный ландшафтный парк

Со своей стороны муниципалитет уже провел определенную подготовительную работу по созданию природного каркаса Новосибирска.

Основа каркаса это городские леса, озелененные общественные пространства, существующие на территории города водно-болотные угодья, малые реки. У нас уже проведена инвентаризация водоемов, мы понимаем структуру и состав озелененных общественных пространств. У нас есть данные по лесоустройству, — перечисляет начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

В список глобальных задач власти относят очистку составляющих будущий водно-лесной каркас городских рек. По информации Западно-Сибирского Управления гидрометеологии, проводящего мониторинг, чистых водных пространств на территории города нет.

Реки загрязнены металлами, в пробах отмечается повышенная токсичность, говорит начальник управления Александр Люцигер. Причем это отмечается на протяжении последних шести лет. Обь и Новосибирское водохранилище находятся в категории «грязные». Если говорить о других реках, то Иня, Каменка — тоже грязные.

Этот факт подтверждают и ученые СО РАН, по мнению которых необходимо использовать ресурсы самой природы для очищения водоемов.

Необходимо стимулировать заросли водных и прибрежно-водных растений, считает ведущий научный сотрудник института водных и экологических проблем СО РАН, доктор биологических наук Лаура Киприянова. Это естественный, природный, дешевый фильтр — технология восстановления и рекультивации прибрежных газонов. Ее активно используют за рубежом, и у нас она тоже поможет провести берегоукрепление. В таком случае водные растения перехватывают биогены, которые находятся в воде. Может понадобиться изъятие фитомассы растений для предотвращения вторичного загрязнения. Ее можно использовать  как корм для скота, если водоем чистый. Менеджмент водных объектов с водными растениями необходим.

По информации мэрии Новосибирска, в муниципальной собственности находятся 30 водных объектов, расположенных на территории города.

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : экология каркас зелёные зоны город водоемы благоустройство


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