При создании ландшафтного каркаса Новосибирска используют французский опыт

В настоящее время готовится к подписанию трехстороннее соглашение между правительством Новосибирской области, Французской федерацией ландшафтных архитекторов и Минстроем РФ по поводу создания на территории Новосибирска нового природного каркаса с учетом европейского опыта. Это стало первым промежуточным результатом деятельности рабочей группы по созданию водно-лесного каркаса Новосибирска. Напомним, она была сформирована весной 2021 года. В ее состав вошли представители профильных подразделения мэрии, ученые, общественники, студенты профильных вузов. Данный проект — один из первых на территории России.

— Почему важны такие пилотные проекты, как в Новосибирске? — говорит замдиректора проектной дирекции Минстроя РФ Джемал Сурманидзе. — Функции, которые выполняет природный каркас, — это не только рекреация и хорошее настроение. Это экономия в плане природоустойчивости, безопасность и привлекательность города. Дешевле сделать природную набережную, чем заложить ее гранитом. Если рассматривать зеленый каркас с точки зрения поступлений в бюджет, то крупные компании будут, скорее, платить налоги в родном городе, нежели отдавать непонятно куда. Пилотные проекты, подобные тому, который сейчас делается в Новосибирске, должны стать частью мозаики для всей страны.

— Раньше подходили к территории города как к некоей площади, которая неважно что из себя представляла и которую важно застроить, заасфальтировать и сдать как можно больше квадратных метров жилья. Сегодня мы видим более бережное отношение к ландшафтной среде, — рассказывает мэр Анатолий Локоть. — Мы видим желание застройщиков использовать эти природные возможности, чтобы создавать комфортную среду для горожан.

О возможном интересе к проекту местного строительного бизнеса сообщают и в руководстве муниципалитета.

Что касается французской стороны, то, по замыслу архитекторов, природный каркас должен стать образующим в системе организации устойчивого и комфортного для жизни города пространства, снизить антропогенную нагрузку, сохранить естественный природный покров, природные экосистемы, поддержать природное разнообразие.

В ближайшее время участники проекта приступят к отработке кейсов, которые войдут в природоохранное законодательство, а также к разработке соответствующих образовательных программ и ряду других тематических мероприятий в городах-«пилотах», вошедших в программу. В Новосибирске проект находится в стадии осмысления деталей реализации.

— Я много работаю с французскими городами. Если говорить о России, то в Москве я реализовал ландшафтный парк ВДНХ, — рассказывает архитектор Мишель Пена, которому через год предстоит работать с проектом каркаса в Новосибирске. — Рад работать в вашем городе, проект мне очень интересен. Некоторые участки находятся в богатых с точки зрения ландшафта местах. Например, на берегах рек, а реки часто использовались как транспортные артерии, потому располагаются в центре города. Я называю эту работу «вернуть жизнь городскому ландшафту» — внедрить новые активности, новые зеленые пространства с системой больших прогулочных аллей.

Архитектор приводит в пример Ниццу, где удалось превратить бетонные джунгли в новую и интересную зеленую зону.

— Речь шла о том, как снести парковки у здания автовокзала, — говорит Пена. — Планировали снести еще здание, освободить пространство — из-под некрасивого бетонного здания, разделяющего город на две части. Мы его снесли, объединили две части старого и нового города, создали там грунт и аллею. Сейчас это пространство называется «прогулочный парк-район», его посетили более миллиона туристов. Мы работаем над тем, как подтолкнуть людей к меньшему использованию автомобилей, чтобы выйти из созданной человеком системы загрязнения.

— Основа каркаса — это городские леса, озелененные общественные пространства, существующие на территории города водно-болотные угодья, малые реки. У нас уже проведена инвентаризация водоемов, мы понимаем структуру и состав озелененных общественных пространств. У нас есть данные по лесоустройству, — перечисляет начальник отдела МКУ «Проектная дирекция департамента культуры, спорта и молодежной политики» Светлана Гижицкая.

Со своей стороны муниципалитет уже провел определенную подготовительную работу по созданию природного каркаса Новосибирска.

В список глобальных задач власти относят очистку составляющих будущий водно-лесной каркас городских рек. По информации Западно-Сибирского Управления гидрометеологии, проводящего мониторинг, чистых водных пространств на территории города нет.

— Реки загрязнены металлами, в пробах отмечается повышенная токсичность, — говорит начальник управления Александр Люцигер. — Причем это отмечается на протяжении последних шести лет. Обь и Новосибирское водохранилище находятся в категории «грязные». Если говорить о других реках, то Иня, Каменка — тоже грязные.

Этот факт подтверждают и ученые СО РАН, по мнению которых необходимо использовать ресурсы самой природы для очищения водоемов.

— Необходимо стимулировать заросли водных и прибрежно-водных растений, — считает ведущий научный сотрудник института водных и экологических проблем СО РАН, доктор биологических наук Лаура Киприянова. — Это естественный, природный, дешевый фильтр — технология восстановления и рекультивации прибрежных газонов. Ее активно используют за рубежом, и у нас она тоже поможет провести берегоукрепление. В таком случае водные растения перехватывают биогены, которые находятся в воде. Может понадобиться изъятие фитомассы растений для предотвращения вторичного загрязнения. Ее можно использовать как корм для скота, если водоем чистый. Менеджмент водных объектов с водными растениями необходим.

По информации мэрии Новосибирска, в муниципальной собственности находятся 30 водных объектов, расположенных на территории города.