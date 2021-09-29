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«Здравмедтех-Новосибирск» на 37% увеличил производство продукции

  • 29/09/2021, 09:41
Автор:
Новости Новосибирска
Компания планирует открыть два новых цеха — в Барабинске и Чулыме.

Национальный проект «Производительность труда» стартовал в компании «Здравмедтех-Новосибирск» в марте этого года. В качестве пилотного был выбран поток по производству комплекта одежды и белья хирургического одноразового стерильного. Причиной выбора стала значительная доля в выручке предприятия.

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка отметил, что планы компании по созданию подразделений в районах области позволят создать десятки новых рабочих мест, задействовать трудовые ресурсы, которые исторически сложились в этих районах, поскольку ранее там были крупные швейные фабрики.

— В феврале «Здравмедтех-Новосибирск» уже открыл производство в Татарске. В начале года там работало 25 человек, сейчас уже порядка 70. До конца года численность сотрудников в Татарске планируется увеличить до 100 человек. Участие в нацпроекте позволит компании значительно нарастить объемы производства, а значит, новые цеха могут появляться и на других территориях Новосибирской области, — подчеркнул замгубернатора.

Также в рамках нацпроекта 74 сотрудника предприятия прошли обучение.

— Специалисты Регионального центра компетенций АИР провели анализ нашей деятельности и помогли реконструировать работу ключевого цеха. Как результат – на пилотном потоке на 37% увеличена выработка продукции в смену, на 29% снижен уровень незавершенного производства, на 19% сокращено время протекания процесса. <…> Мы планируем с 1 октября открыть производство на 50 рабочих мест в Чулыме и с ноября – Барабинске. В Барабинске численность сотрудников также составит около 50, — рассказал генеральный директор «Здравмедтех-Новосибирск» Алексей Клевасов.

Кроме того, важным этапом расширения производства предприятия стало открытие нового административно-производственного корпуса площадью 1 тыс. кв. метров. Запуск корпуса позволит «Здравмедтех-Новосибирск» увеличить выручку на 30%. Первую продукцию на новой площадке компания планирует выпускать с 1 квартала следующего года. В цехе будут производить медизделия для тяжелобольных.

Напомним, 45 предприятий региона уже повысили производительность труда в рамках нацпроекта «Производительность труда» в регионе.

Национальный проект «Производительность труда» реализуется в России в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Основная задача – обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 году за счет внедрения технологий бережливого производства. К 2024 в проект должно войти более 200 новосибирских компаний.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : производство Здравмедтех-Новосибирск


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