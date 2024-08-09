Оперативники нашли клад в вагоне с углем, который приехал в ИК-15 Новосибирска

Сотрудники ИК-15 ГУФСИН России предотвратили доставку партии запрещенных предметов на территорию колонии.

При досмотре Железнодорожного вагона, в котором находился уголь был обнаружен замаскированный сверток.

― Внутри него находились 12 сотовых телефонов, одна сим-карта, 2,5 литра спиртосодержащей жидкости, 0,5 кг сухих дрожжей, 6 блоков зарядных устройств, три USB-кабеля, две карты памяти, ― рассказали в ГУФСИН по Новосибирской области.

Все это добро пришлось изъять и зарегистрировать проверку. Отправителя незаконной посылки пока не нашли.

В колонии напомнили, что попытка или передача заключенным средств мобильной связи влечет наложение штрафа в размере от 25 до 50 тысяч рублей. Но если человек попадается на таком преступлении повторно, то ему уже грозит уголовная ответственность.