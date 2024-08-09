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Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%

  • 09/08/2024, 09:00
Накануне профессионального праздника строителей в крупнейшей электросетевой компании Новосибирской области оценили динамику сотрудничества с компаниями отрасли.

Средняя мощность присоединения к электросетям объектов жилищного строительства выросла на 30%В среднем, 25% мощности по договорам технологического присоединения к электросетям «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») приходится на объекты жилищного строительства, это порядка 60–70 МВт.

«Если брать строительную индустрию нашего региона, то здесь в год заключается примерно около 100 договоров технологического присоединения. Чаще всего это многоквартирные жилые дома. Следует отметить, что в последнее время средняя мощность на один договор значительно увеличилась – по нашим оценкам, примерно на 30%, – отметил директор по технологическим присоединениям энергокомпании Алексей Гвоздев. – И мы понимаем причину – теперь к нам больше приходят те, кто подключает не отдельные точечные объекты, а целые жилые массивы. И, безусловно, нас это радует, потому что понимание на старте объёма инфраструктуры всей площадки позволяет на несколько лет вперёд определить перспективные потребности объектов, чтобы обеспечить их мощностью, и, в свою очередь, создать инженерную инфраструктуру в плановом режиме.».

Руководитель профильного направления подчеркнул, что для своевременного подключения объекта к электрическим сетям необходимо определённое планирование и организационная работа. Объём мероприятий может быть просто колоссальным, в том числе включающим реконструкцию объектов энергетического хозяйства, что является достаточно дорогостоящим и длительным процессом. Поэтому обращаться в сетевую организацию необходимо заблаговременно, чтобы синхронизировать сроки строительства самого объекта и сетевой инфраструктуры.

Как системообразующее электросетевое предприятие Новосибирской области «Россети Новосибирск» сотрудничает со многими крупными застройщиками города и области, в том числе с такими известными новосибирцам компаниями, как ГК «Расцветай», ГК «Союз», СМСС, Агентство развития жилищного строительства, «Сибирь Девелопмент» и другими. Ежегодно перечень крупных партнёров-застройщиков прирастает новыми именами.

При этом энергетики обеспечивают возможность подключения к инфраструктуре не только жилых домов, но и крупных промышленных и социальных объектов. В их числе производитель молочной продукции в Маслянинском районе, металлургические предприятия, мусоропереработка, стекольной завод, экопромышленный парк в посёлке Верх-Тула. Социальных объектов тоже очень много – строящаяся инфекционная больница в посёлке Садовый, детский реабилитационный центр в Бердске, большое количество школ, поликлиник, ФАПов в районах области, детские сады, бассейны.

Источник фото: Freepik.com

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : энергетика АО «РЭС»


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