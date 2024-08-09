Новосибирская школьница, гостившая у бабушки в Новокузнецке, прославилась в социальных сетях

Кадры, на которых юная сибирячка выламывает доски из скамьи в саду Алюминщиков за несколько дней облетели весь интернет. Жители Новокузнецка были до глубины души возмущены поступком школьницы. Они оставляли гневные комментарии и осуждали этот акт вандализма.

― В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудники УМВД России по Новокузнецку в одном из городских пабликов обнаружили видеозапись, в которой запечатлено, как несовершеннолетняя ломает скамейку. По данному факту инспекторами по делам несовершеннолетних проведена проверка, в результате правонарушительница была установлена, ― прокомментировали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Невоспитанной особой оказалась 14-летняя школьница из Новосибирска, которая в период каникул гостит у бабушки. Девочка пояснила, что сломала доску из добрых побуждений. На этой части лавочки якобы имелась трещина, портившая одежду.

После профилактической беседы информацию о некрасивом поступке полицейские передали коллегам в Новосибирск. Теперь нарушительницу ждет постановка на профилактический учет. Кроме того, родителям придется возместить ущерб за испорченное имущество мэрии Новосибирска. Правда, это произойдет только в том случае, если городские власти все-таки решат обратиться в суд.