Оперативные службы заявили о готовности к паводковому и пожароопасному сезонам

Глава Новосибирской области Андрей Травников принял участие в смотре сил и средств единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций региона.

В мероприятии участвовали представители различных ведомств, отвечающих за реагирование на ЧС и происшествия. На площадке МВК «Новосибирск Экспоцентр» была продемонстрирована специализированная техника, включая автомобили, плавсредства и дроны.

Травников отметил улучшение оснащения формирований и подразделений. Он подчеркнул важность систематизации опыта применения беспилотников, особенно в борьбе с ландшафтными пожарами, и необходимость разработки единых рекомендаций.

Губернатор также акцентировал внимание на комплектовании штата подразделений разных уровней, включая добровольческие. Он сообщил об открытии новых пожарных постов, финансируемых из областного бюджета.

По словам Виктора Орлова, начальника областного МЧС, ведется максимальная подготовка. Прогноз на данный момент благоприятный, но возможны осложнения паводковой ситуации по реке Карасук – это Карасукский, Кочковский, Краснозёрский районы, и по северу области – это река Тара, река Тартас, Кыштовский район. Основное внимание уделяется этим районам. Орлов добавил, что силы и средства готовы к реагированию на любые ЧС.

Для охраны земель от пожаров природного характера привлекаются отряды добровольных пожарных. Быстрое выявление и устранение очагов возгорания на ранней стадии осуществляется патрульными, мобильными и оперативно-маневренными группами. В их распоряжении около полутора тысяч единиц техники и почти шесть тысяч человек личного состава. В текущем году профессиональные пожарные службы намерены передать добровольцам 17 единиц пожарной техники.

Общая численность сил РСЧС, задействованных в мероприятиях, превышает 21 тысячу человек и насчитывает около семи тысяч единиц техники, включая водный транспорт и беспилотные летательные аппараты. В качестве резерва подготовлены аэромобильные подразделения Главного управления МЧС России по Новосибирской области и Сибирского спасательного центра МЧС России.

Кроме того, руководителем области было проведено совещание комиссии, занимающейся вопросами предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также обеспечения пожарной безопасности Новосибирской области. На совещании обсуждались вопросы сотрудничества между ведомствами в проведении профилактических мероприятий, определены задачи по подготовке к оказанию помощи населению в случае возникновения нештатных ситуаций, а также обеспечена готовность органов управления и сил РСЧС к реагированию.