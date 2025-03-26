Новосибирский ресторанный бренд дошёл до Казани

Основанная в Новосибирске сеть ресторанов итальянской кухни «Перчини» 29 марта открывает первое заведение в Татарстане. Оно станет 38-м рестораном сети.

— Казанский проект стал для нас особенным. Мы увидели удивительные параллели между итальянской и татарской культурами — обе чтят семейные традиции, любят блюда из теста и придают особое значение вкусу блюд, — рассказывает бренд-директор Елена Носова.

По ее словам, выход на рынок Поволжья является для сети стратегически важным шагом по расширению присутствия бренда на перспективных региональных рынках.

Напомним, что первый ресторан итальянской кухни «Перчини» был открыт в Новосибирске в 2007 году. Теперь этот федеральный проект насчитывает 37 заведений в 21 городе России и в Казахстане.

По данным 2ГИС, в Новосибирске в рубрике «Рестораны» значатся 253 компании, в том числе «Горыныч», «Скоморохи», «Магадан» и другие.

Напомним, ранее редакция сообщала, что в лонг-лист премии Wheretoeat попали 20 ресторанов из Новосибирска. Среди них номинанты прежних лет и абсолютно новые заведения. Победителей премии объявят 22 апреля в Казани.