Жители двух районов Новосибирска задыхаются от пыли и аммиака

В Новосибирской области были зафиксированы превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Эта информация была опубликована на сайте Гидрометцентра «Западно-Сибирское УГМС».

В двух районах города 24 и 25 марта был зафиксирован повышенный уровень загрязнения атмосферы.

В Заельцовском районе уровень пыли в воздухе превысил предельно допустимую концентрацию (ПДК) в 1,4 раза, а аммиака — в 1,1 раза. В Ленинском районе также было отмечено превышение ПДК аммиака в 1,1 раза.

Аммиак — это бесцветный газ с резким запахом, который сильно раздражает слизистые оболочки глаз и органов дыхания. Его пары могут вызвать поражение нервной системы и ожог роговицы. Предельно допустимая концентрация аммиака в воздухе составляет 0,04 миллиграмма на кубический метр.

Пыль — это мелкие твёрдые частицы органического или минерального происхождения.

Ежедневное вдыхание пыли может привести к заболеваниям дыхательной системы. Даже у абсолютно здоровых людей пыль, накапливаясь в организме, способна вызывать аллергические реакции.

Ранее редакция сообщала о том, что режим «черного неба» вводили в Новосибирске и Искитиме 18 февраля. Предприятиям, расположенным в этих городах, рекомендовано сократить выбросы в атмосферу.