Сохранит ли город контроль над лесами?

Сразу все отдать области или оставить «дабл»-контроль

Сессия горсовета Новосибирска вслед за Заксобранием области утвердила корректировки в закон об особо охраняемых природных территориях. Напомним, что законность принятых ранее норм была с подачи новосибирских общественников опротестована в судебном порядке. Что касается новой редакции, то, как следует из доклада на сессии горсовета «строительного» вице-мэра Алексея Кондратьева и директора МБУ «Институт градостроительного планирования» Алексея Нестеркина, к ООПТ предполагается отнести те участки, которые свободны от застройки, но их зонирование в действующей редакции генплана противоречит целям создания ООПТ, то есть те участки, где предполагалась возможность размещения многоэтажного строительства.

В закон об особо охраняемых природных территориях внесут корректировки Предполагается установление рекреационной зоны, которая позволит размещать объекты спорта и осуществлять на участках граждан индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), но с учетом регламентов ООПТ, — сообщает Нестеркин. — Восемь участков, застроенных домами, предполагается отнести в зону ИЖС, что допускается в режиме ООПТ. Перечень функциональных зон предлагается дополнить зонами рекреационного назначения. В зоне предполагается размещение ИЖС, садоводческих объединений, объектов амбулаторно-поликлинического обслуживания, образования, культуры, спорта, оздоровительных учреждений, пляжей и иных объектов отдыха.

Поскольку, как уже было сказано, данные нормы выносились на сессию городских депутатов вслед за областными, то у некоторых из первых возник резонный вопрос сохранения городских полномочий в контроле за лесными территориями.

— На комиссии звучало, что разрешение на строительство на этой территории будет выдаваться либо областным правительством, либо структурой, созданной под ним, — говорит депутат Светлана Каверзина (Коалиция «Новосибирск-2020»). — Можно ли рассчитывать на то, что в той части, что находится в границах города, разрешения будут выдаваться именно мэрией?

Председатель горсовета Дмитрий Асанцев («Единая Россия») попытался было оградить исполнительную власть от подобных вопросов.

— Есть ли недоверие к правительству после всей истории, что у нас была с генпланом? — обратился он к Каверзиной.

Как выяснилось в ходе обсуждения, мягко говоря, стопроцентного доверия в части охраны лесных зон нет не только у Каверзиной.

— Если так доверяем правительству, давайте все полномочия отдадим ему и не будем никого напрягать своим присутствием, — заявил депутат Игорь Украинцев («Лига эффективности»). — Если у муниципалитета есть свои полномочия, мы должны ими пользоваться эффективно. Если не умеем или не хотим, давайте разойдемся. Граница Заельцовского бора — это значительная часть Новосибирска. Если муниципалитет не сможет влиять на то, что там будет, — это большое упущение. Сегодня правительству доверяем, завтра не доверяем. Если потеряем контроль над этой историей, то и в других историях тоже потеряем контроль.

О контроле муниципалитетом ситуации с городскими лесами напомнила вновь взявшая слово Светлана Каверзина.

— Хотела бы спросить у госпожи Терешковой (вице-мэр Новосибирска) о статусе лесов, — заявила депутат. — В ООПТ можно строить одно, другое — индивидуальные дома, базы отдыха на одну семью. Предполагается ли в статусе городских лесов хоть какое-нибудь капитальное строительство?

— В городских лесах капитальных сооружений быть не может, — утверждает Анна Терешкова. — Не происходит никаких изменений лесов, ни один сантиметр не передвигается. Все городские леса остаются в тех нормативах, которые были до этого времени и прошли сейчас лесохозяйственные исследования. У нас есть Заельцовское и Первомайское лесничество.

В мэрии уверяют, что город контроль над своими лесными территориями сохранит.

Терешкову поддержал вице-спикер горсовета Антон Тыртышный (КПРФ).

— Мэрия должна создавать понятные правила игры на долгую перспективу, — считает он. — Для этого и нужны документы, которые мы сейчас принимаем. Какая будет позиция следующего мэра, горсовета — никто не знает. Поэтому мы сейчас должны максимально принимать те решения, которые создадут на стратегическую перспективу возможность защиты зеленых насаждений.

Был ли избирательный подход?

Второй момент, на который обратили часть депутатов, — это избирательность новых норм в отношении земельных участков, входящих в состав ООПТ. Тем более что, как следует из доклада Нестеркина, при подготовке проекта поступило обращение от некоего физлица-собственника нескольких участков внутри индивидуальной жилой застройки с просьбой их перезонировать.

— Мы некоторые участки переводим в Р-5, а рядом стоят участки с таким же лесом, кемпингом, базой отдыха, но там остается лес, — отметила Светлана Каверзина. — То есть у нас есть один участок, вокруг которого все строится. Мы сейчас все это обсуждаем только для того, чтобы один участок перевести в Р-5. А все вокруг в Р-5 не переводится, хотя лес тот же самый.

Об избирательности в отношении не отдельных участков, входящих в состав той или иной зеленой зоны, напомнил и депутат Виктор Стрельников (КПРФ), говоря о территории своего округа в Советском районе, где Нижняя Ельцовка, в отличие от Заельцовского бора, не подпала под ООПТ.

— Город активно поддержал (и ради этого мы, собственно, сегодня и собрались) заявку по ООПТ в Заельцовском районе, — заявил Стрельников, обращаясь к профильным чиновникам мэрии. — Почему вы приходили в правительство области и давали отрицательное заключение по ООПТ в Академгородке? Речь идет о лесном массиве между Щ и Ельцовкой. Там была заявка за подписью 4,5 тысячи жителей. Это одинаковый бор — что Заельцовский, что Нижнеельцовский. Разница лишь в том, что в Заельцовском районе — правительственные дачи, а в Академгородке живут простые люди.

В исполнительной власти заявляют, что даже без статуса ООПТ лесные территории Советского района не пострадают.

— Перед тем как создавать ООПТ в Щ, мы сделали исследование, в котором заключили: так как эта часть находится в лесу, мы хорошо защищаем эту территорию — и создание ООПТ там не надо, — говорит Анна Терешкова. — Леса не пострадают. Все границы наших лесов сохранены, и получается дабл-контроль.

Не по-пацански перекрашивать в зеленку

Тот же Виктор Стрельников, говоря о зеленых зонах Советского района, за сохранность которых он борется вместе с местными общественниками, не мог не напомнить скандальную историю с использованием «мертвых душ» при голосовании по проекту планировки территории. Данный проект, как отметил депутат, как раз позволяет застраивать эту территорию.

Жители Нижней Ельцовки собирают доказательства возможной накрутки голосов за проект планировки Около 500 краденых аккаунтов, около 20 «мертвых душ», — рассказывает депутат. — Более того, эти аккаунты дублируются в разных публичных слушаниях. Но никакой реакции от правоохранительных органов. Жители провели собственное расследование, вычислили, хостинг, с которого проводились накрутки, — никакой реакции. Мэрия эти слушания утвердила, была публикация, что все соответствует закону.

Участвующий в работе сессии министр региональной политики Игорь Яковлев пообещал поучаствовать в расследовании ситуации.

— Я не могу прокомментировать, в каком статусе находится этот вопрос в правоохранительных органах, я его обязательно задам и проинформирую депутатов, — сказал министр.

В мэрии уверяют, что никаких подтасовок не было.

— Мы проверили все голосования в рамках общественных обсуждений, — заявил, отвечая Стрельникову, Кондратьев. — Как раз голосовали люди, которые были против строительства компанией «Дом Солнца» на земельном участке, который был приобретен с торгов. Мы, Виктор Александрович, с вами вместе и с депутатом Андреевым Алексеем Алексеевичем окунались в эту проблему. Вы присутствовали на комиссии, которая утверждала результат общественных обсуждений вместе с администрацией района. Часть территории «Юного медика» находится в рекреации, не в лесах без возможности застройки — и 3,3 га — в возможности капитального строительства.

Однако, как следует из цитаты Стрельникова, еще одного чиновника мэрии, перспективы зеленых зон Советского района отнюдь не столь прозрачные, как их пытаются изобразить представители исполнительной власти.

— Цитирую вашего заместителя Ивана Ивашину: не по-пацански перекрашивать в зеленку проект организации, которая оплачивала, — «сдал» Стрельников Кондратьеву его подчиненного. — Это была официальная встреча, это было под протокол.

«Отвечать за базар» заместителя Кондратьев прилюдно не пожелал.

— Если бы кто-нибудь из сотрудников департамента, любой руководитель так высказался, на следующий день он был бы уволен, — сказал вице-мэр, отвечая депутату. — Поэтому давайте с вами, Виктор Александрович, отдельно поговорим, без публичности. Нет зависимости качества градостроительных документов от того, кто является инициатором изменений.

Кладбищенские обрезания и девственные зоны

Еще один проблемный аспект ООПТ, озвученный в ходе сессии — статус территории Заельцовского кладбища, от которого новым решением отрезали 9 га земли, о чем заявил председатель комиссии по муниципальной собственности Сергей Бондаренко («Единая Россия»).

Новые зелёные зоны или бег на месте? Этого конфликта интересов могло не быть, если бы не была ликвидирована санитарно-защитная зона вокруг кладбища, — говорит Бондаренко. — Это девственная зона вокруг любого кладбищенского объекта. По непонятным для меня причинам она ликвидирована. Поэтому сегодня мы увидели пересечение бора и кладбища. Необходимо обратиться в Минприроды, чтобы восстановить санитарно-защитные зоны вокруг действующих кладбищ города, на октябрьской сессии вернуться к этому вопросу, чтобы мы впопыхах опять что-то не отрезали от какого-нибудь из кладбищ.

В мэрии, со своей стороны, пообещали до конца года сформировать предложения в генплан отдельно по территории городских кладбищ.

Напомним, что закон об особо охраняемых природных территориях был принят Заксобранием области в конце февраля прошлого года. Однако по результатам судебного решения на июльской сессии в него были внесены корректировки.

Ранее редакция сообщала о предложении создать в Заельцовском бору масштабный турпроект.