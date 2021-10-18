Введение QR-кодов уже ударило по индустрии развлечений

С 8 ноября на концерты, спектакли, и зрелищные мероприятия в Новосибирской области, на которые могут прийти от 500 зрителей, можно будет попасть только с QR-кодом, ПЦР-тестом с трехдневным сроком действия, справкой от врача о перенесенной коронавирусной инфекции не более чем 6 месяцев назад или справкой о медотводе.

Роспотребнадзор предлагал ограничить в Новосибирске работу общепита и сократить заполняемость залов губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

По словам общественного омбудсмена в сфере организации культурно-массовых мероприятий, главы концертного агентства «Артистика», соучредителя Ассоциации концертно-театральных и билетных организаций (КТиБО) Ольги Шпигальских, технически в введении QR-кодов нет ничего сложного.

— Программа скачивается на смартфон, и контроль может организовать как билетный оператор, так и сам организатор зрелищного мероприятия, — говорит она. — Эта система уже отработана в Москве и Нижнем Новгороде, поэтому мы понимаем, с чем придется столкнуться.

Гораздо большей проблемой является неготовность зрителей к предъявлению QR-кодов. Сибирские организаторы культурно-массовых мероприятий уже ощутили стоп-продаж на концерты, спектакли в октябре-декабре.

— Осенний сезон уже однозначно будет поставлен под угрозу. Людям нужно время для того, чтобы привыкнуть к новым требованиям, поставить прививку, получить QR-код или принять тот факт, что за ПЦР-тест перед походом на концерт придется выложить еще от 1500 рублей дополнительно к стоимости билета, — рассуждает Ольга Шпигальских. — Ключевая проблема в том, что нет системности в принятии решений по ограничениям на федеральном уровне. Каждый губернатор вводит свои требования, регламенты — и это приводит к тому, что логистика гастрольных туров рассыпается. Зрители выставляют требования по возврату билетов. Мы не знаем, как должны действовать в такой ситуации с точки зрения законодательства. Это нигде не прописано. Мы возвращаем людям деньги, подсчитывая новые убытки. Есть вероятность, что будет поставлен под угрозу и новогодний сезон. Мы до сих пор не понимаем, что будет с новогодними праздниками. Детям невозможно получить QR-коды, а на некоторые мероприятиях детей сопровождают родители. Как действовать в такой ситуации — никто ничего не объясняет.

Собеседник редакции отметила, что по сравнению с 2019 годом отрасль организации культурно-массовых мероприятий просела на 90%, чтобы восстановиться хотя бы до пандемийных значений ей потребуются годы и снятие всех ограничений.

Представитель еще одного концертного агентства Новосибирска сообщил редакции, что расходы и убытки подсчитывает каждый день.

Генеральный директор АНО ФК «Новосибирск» Андрей Перлов рассказал, что пока в продаже нет билетов на матчи на 9 и 14 ноября, но клуб готовится к работе в соответствии с постановлением губернатора Новосибирской области.

— Пока вход для всех свободный. Негативной реакции людей мы не слышали, но будем мониторить ситуацию, — пояснил он. — На сайте клуба размещена информация про новые требования для посещения матчей. Надеемся, что наши зрители поймут и поддержат это решение.

Собеседник редакции отметил, что одним из вариантов работы клуба могло бы быть ограничение продажи билетов до 500 на матч, чтобы зрители могли приходить без QR-кодов, ПЦР-тестов и справок, но в итоге было принято решение, что при любой заполняемости зала будет исполняться постановление губернатора.

— Довольно много билетов у нас продается в день матча. Если его захотят посмотреть не 500, а 1,5-2 тысячи человек, то мы не можем их ограничивать. Сейчас выстраиваем систему проверки. Хотим, чтобы люди привыкали к таким требованиям, потому что нет гарантии, что весной подобная ситуация вновь не возникнет, — добавил Перлов.

По данным службы исследований hh.ru, каждый третий (35%) житель Новосибирской области в целом поддерживает введение QR-кодов и уверен, что такая мера будет способствовать улучшению эпидемиологической ситуации в регионе. Если точнее, то 15% полностью согласны с этой инициативой, еще 20% — скорее согласны. 54% высказались против введения QR-кодов, а 11% затруднились ответить. Больше всего тех, кто поддерживает введение QR-кодов, среди представителей профессиональных сфер «Наука, образование» (40%), «Строительство, недвижимость» (37%) и «ИТ, телеком» (36%). Противники QR-кодов чаще всего встречаются среди юристов (70%). В профессиональной сфере «Медицина, фармацевтика» за введение QR-кодов выступили 32%, против — 59%. 9% новосибирцев отметили, что подобные меры замотивируют их пройти вакцинацию — чаще других такой точки зрения придерживаются молодые соискатели до 25 лет. 26% жителей Новосибирской области согласны с тем, что в регионе нужно ввести COVID-free зоны. Причем чем выше возраст респондента, тем больше доля тех, кто согласен с данной инициативой.