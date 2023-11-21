VIP-club: успешные компании резонируют в одной тональности

Ноябрьская встреча общественного объединения VIP—club и его подразделения — Клуба промышленников «Промплощадка» прошло на знаковом для Новосибирска предприятии — заводе светопрозрачных конструкций «Динал». Он был основан 25 лет назад, в самый разгар кризиса 1998 года, и сегодня не просто продолжает работать на рынке, но и является флагманом, разрабатывая и внедряя новые технологии.

— «Динал» сегодня — это европейская эстетика промышленности. Собственник предприятия фактически предвосхитил будущее и много лет назад начал создавать компанию нового типа. Выбранная им бизнес-модель сохраняет свою актуальность, а компания продолжает расширяться, наращивать ассортимент и заходить в новые ниши, несмотря на санкции, — подчеркнул президент VIP-club Алексей Потапов.

Директор и собственник предприятия Андрей Попов рассказал, что за 25 лет компания вывела на рынок более 50 инновационных оконных продуктов.

— За четверть века работы на рынке мы произвели 1,5 млн светопрозрачных конструкций. Они установлены на ключевых объектах Новосибирска, России и зарубежья. У нашей компании около 70 тысяч довольных клиентов, и 67% из них — в числе наших постоянных партнеров, — подчеркнул промышленник.

Выступая с приветственной речью, Андрей Попов рекомендовал в VIP-club нового участника — руководителя управляющей компании «ЖилДом» Антона Лапу. По его словам, с Антоном у него резонируют жизненные ориентиры, подходы к развитию бизнеса и цели на будущее.

— Я занимался разными видами бизнеса, про таких, как я, говорят «серийный предприниматель». Много лет мы занимались строительно-монтажными работами, в том числе работали с Фондом модернизации ЖКХ, я занимался финансовым консалтингом, получил профильное образование по управлению в сфере ЖКХ в НГУЭУ, а в этом году мы решили уйти от всего непрофильного и сфокусировать свое внимание на рынке управления жилищным фондом, — говорит Антон Лапа. — Мои друзья искренне не понимают, зачем я решил взвалить на себя эту ношу. Но я пошел в бизнес ЖКХ неслучайно, с желанием качественных изменений в лучшую сторону. К тому же прекрасно осознаю, что вход в эту сферу рынка бесплатный, а выхода нет, так как законодательство очень сильно защищает интересы собственников домов. Если один раз попал в отрасль ЖКХ, то выйти из нее невозможно, и даже смерть собственника УК не освобождает компанию от ответственности.

Предприниматель уверен, что на российский рынок ЖКХ достаточно скоро должна прийти общая тенденция к цивилизованности, порядочности — и он хочет быть первым, кто будет работать в новой модели.

— Люди и управляющие компании сегодня не умеют общаться. Никто не хочет переводить жилищное законодательство на человеческий язык, чтобы оно было понятно не только юристам, но и простым людям, — от этого все проблемы в отрасли. Если выстроить с собственниками доброжелательное взаимодействие, доносить до них простым языком то, какими правами и обязанностями они обладают в части общего имущества, тогда все приходит в порядок: собственники перестают ругаться, дома — разрушаться, все получается цивилизованно и современно, — говорит Антон Лапа. — Мы поставили перед собой задачу: занять место тех компаний, которые будут вынуждены уходить с рынка по мере его развития, по мере осознания собственниками своих прав. Компании, которые работают по-старому и не хотят меняться, вскоре просто вымрут.

Алексей Потапов отметил, что с появлением Антона Лапы, VIP-club открыл для себя новую страницу — рынок ЖКХ, у которого большой потенциал развития.

— Судя по планам Антона Михайловича, он настоящий самурай от бизнеса. Желаем, чтобы все поставленные задачи реализовались, — резюмировал Алексей Потапов.

Завершив официальную часть мероприятия, участники Клуба направились на экскурсию. Всегда интригует заглянуть «за кулисы», в настоящий заводской цех, чтобы увидеть, как на свет рождаются новые окна или другие сложные конструкции, без которых современную жизнь уже сложно представить. Масштабы завода впечатлили многих. Территория занимает 3 гектара и включает в себя красивое трехэтажное офисное здание сферической формы, производственный и складской комплексы.

Начали с шоу-рума, где представлены более 30 вариантов «умных» окон и дверей со встроенным полезным функционалом: от взлома, от открывания детьми, от солнечного перегрева, для людей с ограниченными возможностями, сверхпрочные ограждения из стекла для французских балконов и т.д.

На любом производстве встречаются уникальные вещи. В «Динале» это единственный в России станок бесшовной пневмо-гидравлической сварки KMW. Технология бесшовной сварки ПВХ — это способность выполнять задачи с самыми высокими требованиями к эстетике, расширять границы дизайнерской мысли.

Экскурсия, конечно же, вызвала неподдельный интерес участников именно к производственному процессу, продемонстрировав яркий пример того, как можно правильно выстроить бизнес и находить новые точки для его развития. Это еще раз доказывает, что в России развитие производства сегодня не просто необходимость, а несомненный тренд, способный изменить многое — и в сознании людей, и в экономике.

Следующая встреча участников объединения VIP-club состоится в декабре.

Общественное объединение VIP-club благодарит:

Андрея Попова (завод «Динал») — за помощь в организации встречи Клуба промышленников «Промплощадка», Юлию Данилову и Татьяну Краснову (информационный портал Infopro54) — за освещение деятельности Клуба, за фирменные подарки: «Кондитерскую семьи Воробец», «Стоматологические клиники Зубаревой», Клинику инфузионной терапии Clean Clinic, правовой центр «Алмаз. МФЦ», «Айзерчай» («СибирьТрейд»).