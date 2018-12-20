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Опорный НГТУ обучит бережливому производству руководителей предприятий

Соглашение о сотрудничестве подписано между НГТУ и АИР Новосибирской области.
  • 20/12/2018, 18:16
NSTU

В Новосибирской области Агентство инвестиционного развития (АИР НСО) провело День открытых дверей, в котором приняли участие представители Минэкономразвития и Минпромторга региона, федеральных и региональных фондов поддержки бизнеса, свыше 300 бизнесменов, а также первый проректор опорного НГТУ Геннадий Расторгуев и другие сотрудники вуза, сообщили в пресс-службе НГТУ.

Отмечается, что большой интерес у участников вызвала тема повышения производительности труда. 17 новосибирских компаний включены в заявку по региональной программе повышения производительности труда и занятости. Сейчас их список рассматривает Минэкономразвития РФ. В рамках этой программы предприятия могут получить ресурсы на оптимизацию своего производства. В связи с этим высока потребность в обучении руководителей и сотрудников предприятий инструментам бережливого производства. И здесь АИР НСО и НГТУ определили поле для взаимодействия. Лин-лаборатория «Фабрика процессов» НГТУ будет использована как одна из площадок для обучения инструментам совершенствования организации производственных процессов.

В пресс-службе университета рассказали, что АО «АИР НСО» в лице генерального директора А. С. Зырянова и НГТУ в лице первого проректора Г. И. Расторгуева подписали соглашение, предмет которого — установление стратегического партнерства и достижение долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества по обучению предприятий — участников региональной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

В качестве демонстрации компетенций НГТУ руководитель Лин-лаборатории «Фабрика процессов» Алексей Чуваев провел мастер-класс по использованию инструмента SMED (быстрая переналадка оборудования).

Фото: пресс-служба НГТУ

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