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Россияне готовы потратить на подготовку к празднованию Нового 2019 года 14,6 тыс рублей

Деньги идут на подарки родным и близким, на новогодний стол или вечеринку, а также на праздничный наряд.
  • 20/12/2018, 18:39
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Россияне готовы потратить 14645 рублей на подготовку к праздникам, что незначительно больше, чем год назад. Такие цифры показали результаты опроса, проведённого аналитиками компании Picodi.com. Эти деньги уйдут на подарки родным и близким, на новогодний стол или вечеринку, а также на праздничный аутфит, в подтверждение популярного лозунга «Новый год — новая я!». Или «новый я», ведь мужчины, как показывает статистика, готовы тратить на одежду к вечеринке даже больше женщин.

По данным исследования, на подарки среднестатистический россиянин потратит в этом году 4850 рублей.

Отмечается, что чаще всего подарки дарят родственникам (этот ответ набрал 85% из ста возможных), без знака внимания не останутся друзья (55%) и коллеги (16%). 6% респондентов Picodi ответили, что готовы пожертвовать определённую сумму нуждающимся или принять участие в новогодней благотворительной акции. 40% опрошенных потратят на подарки от 2000 до 5000 рублей, а 12% респондентов готовы потратить более 10000 руб.

По данным Picodi.com

При этом, абсолютное большинство россиян (68%) принимается за поиск подарков только в декабре. 24% присматривается к витринам уже в ноябре.

— Самым желанным подарком в рейтинге оказались деньги. Этот ответ занял почётное первое место среди ответов мужчин и женщин как из больших, так и средних городов с населением более 100 тысяч человек. В топ-4 вошёл и своеобразный эквивалент денег — подарочные карты с определённым номиналом на покупку в магазине или какую-либо услугу, — говорится в сообщении.

По данным Picodi.com

Интересно, что рейтинг подарков, которые россияне собираются «положить под ёлочку» или преподнести близким, практически идентичен рейтингу самых плохих подарков. Игрушки, открытки и сладости всё ещё остаются популярными, но при этом наименее желанными «презентами». Оказывается, 48% опрошенных признало, что в выборе подарков полагается исключительно на внутреннее чутье, 39% старается намёками узнать, что человек хочет получить на Новый год, и лишь 14% спрашивает близких напрямую.

По данным Picodi.com

Фото: pixabay.com, автор- Bru-nO

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