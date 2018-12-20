СГК в Новосибирске увеличивает параметры сетевой воды

По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура наружного воздуха в Новосибирске опустится до -30 С.

Диспетчеры новосибирского теплосетевого подразделения СГК перед резким изменением погоды в городе начали отдавать задания для городских теплоэлектроцентралей на плавное увеличение параметров сетевой воды. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки температура наружного воздуха в Новосибирске опустится до −20°C с последующим похолоданием до -30 С, сообщили в пресс-службе компании

Повышение температуры отпускаемой от ТЭЦ воды производится в строгом соответствии с утвержденными температурными графиками для каждого теплоисточника. Так, к примеру, при температуре наружного воздуха в +8 °C температура воды, отпускаемой от ТЭЦ, составляет +75 градусов, а при −20 °C температура воды возрастает до +115°C …+120°C (в зависимости от зоны теплоснабжения).

При этом, помимо температуры наружного воздуха, учитывается ряд факторов: скорость ветра, протяженность тепловых сетей, скорость изменения температуры наружного воздуха.

— Учитывая большой радиус теплоснабжения, мы начали поднимать температуру сетевой воды на отопление города на ТЭЦ заблаговременно – с 20 часов 19 декабря. Задание температуры воды от теплоисточников постоянно корректируется в соответствии с прогнозами гидрометцентра и в зависимости от зоны теплоснабжения, — подчеркнул заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании Роман Корниенко.

Напоминаем, что температура воздуха в квартирах горожан, прежде всего, зависит от регулировки внутридомового теплосетевого оборудования, за которое отвечает жилищная организация. При недостаточно теплых батареях и снижении температуры горячей воды необходимо обращаться в управляющую компанию или ТСЖ, контакты которых указаны в квитанциях на оплату коммунальных услуг.

В случае обнаружения выхода горячей воды на поверхность, сильного парения нужно срочно обращаться в аварийную службу теплосетей по телефону диспетчерской теплосетевого подразделения СГК (383) 289-01-45.

Повреждение трубопровода, как правило, сопровождается вытеканием на поверхность горячей воды с температурой до 100°C, поэтому приближаться к местам, имеющим признаки дефекта или прорыва теплосети, опасно. Нужно соблюдать меры безопасности: не нужно подходить к местам парения, проезжать на автомобилях через разлив, проходить по затопленным улицам или тротуарам. Кроме того, необходимо исключить доступ детей на прилегающую к месту разлива территорию. Если место дефекта огорожено – не заходите за ограждения, предупреждающие знаки, линию оцепления.

Фото: пресс-служба компании