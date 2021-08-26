Минстрой предложил ввести налоговый вычет за аренду квартир

В Министерстве строительства РФ предложили установить налоговый вычет для физлиц за легальный съем жилья, сообщает ГЛАС.ru. Это должно помочь арендному рынку. Новшество призвано решить такие задачи, как предоставление налогового вычета в сумме издержек за аренду квартиры, субсидирование арендных платежей до покрытия рыночного уровня наймодателю или нанимателю.

Помимо этого, ведомство выступает за возведение доходных домов на условиях взаимодействия частников и государства и за продвижение долгосрочных наймов жилья наравне с полноценным представлением недвижимости во владение.

В частности, ряд предложений относятся к налоговому стимулированию, в том числе созданию коммерческих домов через механизм коллективных инвестиций и рычагов поддержки частной аренды с предоставлением ипотеки.

Ранее Infopro54 сообщал, что Михаил Мишустин озвучил важное решение о продлении семейной ипотеки.

Продление срока и финансирование ипотеки позволит помочь большему числу молодых родителей приобрести собственное жильё, а также поддержать ряд отраслей, укрепить спрос на товары и услуги, которые людям необходимы, – от строительных материалов до мебели и разных полезных мелочей.