Ремонтные работы на Ватутина ускоряют перед отопительным сезоном

В Левобережной части Новосибирска в преддверии отопительного сезона будет увеличен объём работ по ремонту теплосетей и одновременно увеличены сроки работ. Об этом мэр Анатолий Локоть сообщил в ходе аппаратного совещания по итогам состоявшихся накануне переговоров с гендиректором ООО «Сибирская генерирующая компания» Степаном Солженициыным.

—От СГК идёт увеличение объёмов на этой улице (Ватутина. — Ред.), — говорит Анатолий Локоть. — Они увидели, что труба дальше в плохом состоянии. Но у нас идёт и выполнение нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сроки критичны, чтобы вовремя закончить ремонт теплосети. У меня состоялся разговор с Солженициным. Он отдал распоряжение, чтобы ускорить работы. Потому, Дмитрий Геннадьевич (Дмитрий Перязев, начальник департамента энергетики и ЖКХ. — Ред.), особое внимание к разрытиям, касающимся дорог, где изменено или остановлено движение. Олег Петрович (Олег Клемешов, вице-мэр. — Ред.), контроль — за тобой. Гонимся за двумя зайцами, но в таких условиях работаем.

В целом, по информации мэрии Новосибирска, по состоянию на первую декаду августа готовность теплосетей к отопительному сезону должна составлять 75%, по факту — 84,6%. В настоящее время выдано 26,2% паспортов готовности.

— Коллег из администраций районов прошу ускориться по оформлению паспортов, потому что к началу сентября вал пойдёт большой, — говорит Дмитрий Перязев. — Пока есть время перед отопительным сезоном, предлагаю активизироваться.

В настоящее время по итогам подготовки к зимнему периоду и испытанию теплосетей выявлено 1.1 тыс дефектов: 432 на магистральных и 636 на внутриквартальных сетях. Устранено 904 повреждения. Из 20-ти объектов ремонта выполнены 6, остальные 14 находятся в работе. Общее количество разрытий по итогам испытательных работ — 2,5 тыс. Благоустройство восстановлено на 2,2 тыс разрытий, благоустроительные работы продолжаются на 460 разрытиях.

Ранее редакция сообщала, как из-за затянувшихся на ул. Ватутина работ жители Левобережья временно остались без трамвайного сообщения.