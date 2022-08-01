Подрядчик приступил к ремонту Октябрьского моста в Новосибирске

По сообщению пресс-службы регионального ТУАД, на дамбе Октябрьского моста установлено 2/3 металлического барьерного ограждения, разделяющего встречные потоки автотранспорта.

— ООО «СпецТрансСтрой» строит новую дорогу от площади Лыщинского до пляжа Наутилус через улицу Стартовую, — говорится в сообщении. — Один из этапов работ — реконструкция дамбы Октябрьского моста.

В пресс-службе ведомства добавили, что компанией выполнен комплекс работ по уширению дамбы моста, смонтирован магистральный бордюрный камень, завершаются работы по планировки откосов дамбы, тротуары подготовлены к укладке асфальта.

После завершения земляных работ на проезжей части будет уложен асфальтобетон.

В ходе ремонта Октябрьского моста подрядчик заменит все слои мостового полотна (асфальтобетон), перильные ограждения, мачты освещения, системы водоотвода с пролетного строения, демонтирует накладные плиты на тротуарной консоли.

— Работы будут проводиться в три этапа, закончить ремонт планируется к концу 2024 года, — уточнили в «СпецТрансСтрое». — Так, I этап должен быть сдан до 9 декабря 2022 года, II этап — до 8 декабря 2023 года, закончить III этап ремонта моста подрядчик обязан к 9 декабря 2024 года.

При этом работы по ремонту пролетных старений моста со вскрытием дорожной одежды в этом году производиться не будут. Они запланированы на второй квартал 2023 года.

Октябрьский (Коммунальный) мост был введен в эксплуатацию в 1955 году. Длина моста — 1,07 км, покрытие — асфальтобетон.