Определены финалисты градконкурса Топ ЖК по Новосибирской области

В определении финалистов конкурса участвовало около 200 экспертов из 43 регионов Российской Федерации, сообщили в пресс-службе Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА). Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 критериям, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, фасады, дворовые пространства, входные группы, подъезды и другие.

Согласно ииследованию ЖК MilkHouse и ЖК Эволюция вышли в финал сразу по двум номинациям. Остальные финалисты представлены по одной номинации.

Так, в номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области» финалистами стали ЖК MilkHouse (застройщик- СК «Сибирьинвест», ЖК Пифагор (застройщик ГК Стрижи), ЖК Эволюция (застройщик ГК Стрижи) и ЖК Квартал на Декабристов (застройщик- Брусника)

В номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, среднеэтажные дома финалистами названы ЖК MilkHouse, ЖК Жуковка (застройщик- ГК TS Group), ЖК Спектр пос.Кольцово (застройщик ГК АКД)

В номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, малоэтажные дома названы ЖК Мкр Ключевой (застройщик ЭкоИнвест), ЖК Березки в пос.Элитный (застройщик Зеленый дом), ЖК Ёлки в р.п.Чик (застройщик СК Первый Инвестор).

В номинации «Лучший жилой комплекс – новостройка в Новосибирской области, доступное жилье финалистами стали ЖК Эволюция, ЖК Расцветай на Гоголя (застройщик ГК Расцветай) и ЖК Солнечные часы (застройщик ГК Стрижи)

В пресс-службе НОЗА отметили, что в определении финалистов конкурса участвовало около 200 экспертов из 43 регионов Российской Федерации. Оценка каждого жилого комплекса проводилась по 17 критериям, в числе которых транспортная доступность, обеспеченность социальной инфраструктурой, фасады, дворовые пространства, входные группы, подъезды и другие.

Градостроительный конкурс ТОП ЖК учрежден профильными комитетами ТПП РФ, РСПП и Национальным объединением застройщиков жилья. Голосование по финалистам конкурса ТОП ЖК состоится в марте 2020 года. Объявление победителей конкурса состоится 2 апреля 2020 года в Москве в рамках мероприятий Российской строительной недели RosBuild 2020 (31 марта – 3 апреля 2020 г.).

Фото: с сайта gk-strizhi.ru