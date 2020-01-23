Регион «поднажмёт» с активностью инвесторов

Со ссылкой на послание президента Федеральному Собранию, глава региона Андрей Травников поставил перед правительством области задачу по повышению на его территории инвестиционной активности более, чем на 5%. Такую цифру ранее обозначил президент в качестве «нижней» планки.

— Эта задача поставлена не только перед правительством страны, но перед всеми регионами, — сообщил губернатор в своём докладе на сессии заксобрания области. — А мы для себя эту планку повышаем: мы должны привлекать инвестиции темпами выше среднероссийских.

При этом, как отмечает глава региона, Новосибирская область и так второй год по данному показателю демонстрирует темпы выше общероссийских.

— Второй год подряд Новосибирская область выходит на исторический максимум по объему инвестиций, — приводит данные Травников. — Напомню, в 2018 году инвестиции в основной капитал составили 196 млрд. руб., по первым оценкам, итог 2019 года — 210 млрд. руб. В прошлом году были завершены три крупных агропромышленных проекта, в них инвестировано более 5,5 млрд руб. Сейчас в работе ещё десять инвестпроектов в АПК на 60 млрд руб. и более сотни проектов меньшего масштаба на сумму около 3,5 млрд. руб. Но ещё раз хотелось бы подчеркнуть: несмотря на хорошие темпы роста, абсолютная цифра нас совершенно не устраивает и 200 млрд. руб. для нашего региона — далеко не предел.

По информации правительства региона, по итогам 2019 года, валовый региональный продукт вырос почти на 3 процента, это выше среднероссийских темпов, и составил около 1,3 трлн рублей. Промышленное производство растёт на уровне среднероссийского — по уточненным данным индекс промышленного производства составил 102,4%.

При этом стоит напомнить, что работа с инвесторами в Новосибирской области неоднократно становилась поводом для критики. В частности, в начале декабря прошлого года полпред президента в СФО Сергей Меняйло поставил на вид областным чиновникам недостатки работы с потенциальными инвесторами в территории устойчивого развития. А уже в начале 2020 мэр областного центра Анатолий Локоть, выступая на расширенном аппаратном совещании отметил недостаточную активность руководителей отдельных подразделений городской власти по привлечению инвесторов для реализации проектов по ряду направлений.

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