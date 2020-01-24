Когда можно ставить памятник на могилу после похорон

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Устанавливать ли памятник раньше года?

Православная церковь считает, что сразу после похорон нужно поставить крест с написанным на нем именем усопшего. Особых рекомендаций, касающихся времени установки памятника, церковь не дает. Большинство конвенций никак не комментирует данный вопрос. Однако известно, что по прошествии года с момента похорон, земля достаточно утрамбовывается и становится готовой к монтажу надгробия. Но окончательное решение по установке всегда индивидуально и принять его должны родственники погребенного.

Существует также мнение, что лучшее время для установки – через два года после похорон. Это мнение сложилось только на основе ничем не подтвержденных факторов, поэтому прислушиваться к нему не стоит. Обычно так рассуждают люди, которые слишком много волнуются и проявляют излишнюю осторожность. Однако в реальности такое мнение – результат предубеждений чрезмерно переживающих людей. Памятник можно без переживаний устанавливать по прошествии года с момента погребения.

В какой сезон лучше устанавливать надгробие?

В этом вопросе стоит предпочесть теплое время года. Не рекомендуется устанавливать памятник зимой, поскольку низкая температура и множество выпадающих осадков только усложнят рабочий процесс. К тому же, монтировать опорные балки в замерзшую землю – непростая задача для рабочих. А с наступлением теплого сезона, когда земля оттает, памятник может сместиться в сторону. Камень может не выдержать, в результате чего изменит форму или вообще разрушится. Еще один известный факт – цемент не любит низких температур воздуха. Поэтому во избежание лишнего риска стоит повременить с установкой памятника и произвести ее в более теплое время года.

Таким образом, лучшим временем для монтажа памятника будет период с марта по сентябрь. Конечно, каждая местность имеет особенности климата, поэтому стоит индивидуально подойти к выбору времени установки в конкретном регионе.

Особенности местности

При установке памятника важно:

Обратить пристальное внимание на отличительные особенности почвы, на которую будет монтироваться памятник.

Учесть вес устанавливаемого надгробия.

Наиболее предпочтительна песчаная почва, в то время как глинистая местность грозит высоким риском деформации конструкции в будущем.

Не забывать, что установка тяжелых памятников вызывает больше трудностей, поэтому не стоит спешить с монтажом больших надгробий.

Если на глубине метра есть только песок, то нужно сделать основание надгробия больше. Если земля каменистая, то устанавливать памятник можно по прошествии девяти месяцев с момента похорон, не рискуя деформацией конструкции.

В заключение

В конце статьи хочется напомнить: все написанное выше – простые рекомендации по установке надгробий. Окончательное решение по монтажу памятника всегда остается за родственниками усопшего.

Касательно надгробного креста: многие религии считают, что лучше оставить его рядом с надгробием, обычно в месте за стелой.

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