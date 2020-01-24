Когда можно ставить памятник на могилу после похорон

После того, как вы определитесь с временем установки, заказать памятники на могилу в Новосибирске можно на сайте Гранит-элит.
Православная церковь считает, что сразу после похорон нужно поставить крест с написанным на нем именем усопшего. Особых рекомендаций, касающихся времени установки памятника, церковь не дает. Большинство конвенций никак не комментирует данный вопрос. Однако известно, что по прошествии года с момента похорон, земля достаточно утрамбовывается и становится готовой к монтажу надгробия. Но окончательное решение по установке всегда индивидуально и принять его должны родственники погребенного.
Существует также мнение, что лучшее время для установки – через два года после похорон. Это мнение сложилось только на основе ничем не подтвержденных факторов, поэтому прислушиваться к нему не стоит. Обычно так рассуждают люди, которые слишком много волнуются и проявляют излишнюю осторожность. Однако в реальности такое мнение – результат предубеждений чрезмерно переживающих людей. Памятник можно без переживаний устанавливать по прошествии года с момента погребения.
В этом вопросе стоит предпочесть теплое время года. Не рекомендуется устанавливать памятник зимой, поскольку низкая температура и множество выпадающих осадков только усложнят рабочий процесс. К тому же, монтировать опорные балки в замерзшую землю – непростая задача для рабочих. А с наступлением теплого сезона, когда земля оттает, памятник может сместиться в сторону. Камень может не выдержать, в результате чего изменит форму или вообще разрушится. Еще один известный факт – цемент не любит низких температур воздуха. Поэтому во избежание лишнего риска стоит повременить с установкой памятника и произвести ее в более теплое время года.
Таким образом, лучшим временем для монтажа памятника будет период с марта по сентябрь. Конечно, каждая местность имеет особенности климата, поэтому стоит индивидуально подойти к выбору времени установки в конкретном регионе.
При установке памятника важно:
Если на глубине метра есть только песок, то нужно сделать основание надгробия больше. Если земля каменистая, то устанавливать памятник можно по прошествии девяти месяцев с момента похорон, не рискуя деформацией конструкции.
В конце статьи хочется напомнить: все написанное выше – простые рекомендации по установке надгробий. Окончательное решение по монтажу памятника всегда остается за родственниками усопшего.
Касательно надгробного креста: многие религии считают, что лучше оставить его рядом с надгробием, обычно в месте за стелой.
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