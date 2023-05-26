Определены лучшие предприниматели по итогам 2022 года

11 победителей наградили в День российского предпринимательства.

«Сегодня праздник – День российского предпринимательства. Приуроченные к празднику мероприятия проводились в течение недели как в городе, так и в Новосибирской области, – отметил руководитель департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска Виталий Витухин. – Предприниматели – это люди с горящими глазами, с энтузиазмом. Сейчас заниматься предпринимательством – нелегкий труд. Не только оставаться на плаву, но еще и иметь рост в современных условиях – достойно любой награды, поощрений и мер поддержки».

В конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» приняли участие более ста номинантов.

По итогам было определено по одному победителю в каждой из 11 номинаций:

«Сделано в Новосибирске» – ООО «Вилон»;

«Инвестируй в Новосибирск» – ООО «Смарт контрол»;

«Лидер сферы бытового обслуживания» – ООО «Бизнес инкубатор»;

«Импортозамещение» – ООО «ПКФ Инавтоматика»;

«Стартап» – ООО Научно-производственная компания «Андроэксперт»;

«Социальное предпринимательство» – ООО «ЗТО ТифлоТехника»;

«Лидер сферы общественного питания» – ООО «Основа»;

«Деловая женщина» – ООО «Фабрика красоты и здоровья»;

«Лучший бренд» – ООО Производственно-строительная компания «Топ стиль»;

«Инновации» – ООО «Национальный центр генетических исследований»;

«Молодой предприниматель Новосибирска» – ИП Артем Аркадьевич Грохотов.

Победители конкурса награждены Почетными грамотами мэрии города Новосибирска и ценными подарками. Всем участникам конкурса вручены благодарственные письма департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

Торжественное награждение победителей и участников конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» стало итоговым мероприятием в рамках «Городских дней предпринимательства». Всего состоялось 17 мероприятий, в которых приняли участие более 700 новосибирских предпринимателей.