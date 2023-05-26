В выходные в Новосибирской области возможны заморозки

В субботу и воскресенье, 27 и 28 мая, в Новосибирской области ночная температура составит +1..+6 градусов, местами возможны заморозки до -3 градусов, сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.. Дневная температура, по прогнозам синоптиков, в субботу составит +17..+22, в воскресенье — +19..+24.

В эти выходные по-прежнему будет преобладать северный и северо-восточный ветер. Ночью его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 м/с Днем его скорость составит 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Осадков не ожидается.

Подобная погода ожидается и в соседних регионах.

Ранее стал известен предварительный прогноз синоптиков на июнь. Отмечается, что во многих регионах ожидаются волны холода и температурные качели.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области зафиксирован дефицит осадков.