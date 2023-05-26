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Несколько районов Новосибирска останутся без горячей воды

  • 26/05/2023, 17:04
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Несколько районов Новосибирска останутся без горячей воды
Испытания тепловых сетей начнутся на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5.

С 30 мая начнутся испытания на плотность и прочность тепловых сетей по зоне теплоснабжения от ТЭЦ-3 и ТЭЦ-4, сообщили в мэрии. Под него попадают жилые дома в Ленинском и Калининском районе (5 и 6 микрорайоны).

В мэрии уточнили, что испытания тепловых сетей на прочность в зоне ТЭЦ-3 на левом берегу Новосибирска продлятся до 8 июня (максимальный срок отключения горячей воды — до 11 июня). В Калининском районе испытания продлятся до 4 июня (максимальный срок — 7 июня). Вода в домах новосибирцев начнет остывать уже 29 мая.

Под испытания попадают следующие сети в Ленинском районе:

  • по ул. Волховской, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, ул. Оборонной, ул. Связистов, ул. Троллейной, Троллейном ж/м, на ул. Киевской, ул. Новосибирской, ул. 2-й Станционной, ул. Широкой, ул. Невельского, ул. Колхидской, ул. Забалуева, ул. Фасадной, ул. Филатова, ул. Спортивной, ул. Титова, в мкр. «Чистая слобода», ЖК «Любимый», ЖК «Радуга», на Западном и Юго-Западном ж/м, в ЖК «Аквамарин», п. «Затон», на промышленной площадке НПО «Сибсельмаш» в районе ул. Станционной, ул. 2-й Станционной и ул. Олимпийской.

Под испытания попадают следующие сети в Калининском районе:

  • в микрорайоне «Снегири» по ул. Тайгинской, ул. Курчатова, ул. Красных Зорь, ул. Рассветной;
  • в микрорайоне «Родники» по ул. Кочубея, ул. Родники, ул. Краузе, ул. Тюленина, ул. Земнухова, ул. Свечникова, ул. Гребенщикова.

31 мая начнутся испытания теплосетей в зоне ТЭЦ-5. Здесь горячую воду отключат до 7 июня (максимальный срок — 12 июня). Под испытания попадают следующие сети:

  • в Заельцовском районе по ул. Линейной, от ул. Нарымской – ул. Плановой в сторону реки Оби, ул. Тимирязева, ул. Жуковского, ул. Плановой, ул. Переездной, ул. Холодильной, ул. Сухарной, ул. Союза Молодежи, ул. Ельцовской, ул. Дуси Ковальчук, ул. Галущака;
  • в Железнодорожном районе по ул. Железнодорожной, ул. 1905 года, ул. Красноярской, ул. Бурлинской, ул. Нарымской, ул. Обдорской, ул. Сибирской, ул. Иркутской, ул. Салтыкова-Щедрина, ул. Советской, ул. Челюскинцев, ул. Омской, ул. Ленина (от ул. Железнодорожной до площади Гарина-Михайловского);
  • в Центральном районе по ул. Кольцова, ул. Достоевского, ул. Некрасова, ул. Пушкина, ул. Гоголя, ул. Карамзина, ул. Крылова, ул. Ермака, ул. Державина, ул. Ломоносова, ул. Фрунзе, ул. Лермонтова, ул. Журинской, ул. Романова, ул. Потанинской, ул. Ядринцевской, ул. Трудовой, ул. Орджоникидзе, ул. Селезнева, ул. Ипподромской, ул. Татарской, ул. Ольги Жилиной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Каменской, ул. Мичурина, Красному проспекту, ул. Советской (от ул. Писарева до Вокзальной магистрали), ул. Депутатской (от ул. Каменской до ул. Военной), ул. Щетинкина (от ул. Каменской до ул. Военной), ул. Максима Горького (от ул. Каменской до ул. Военной), ул. Чаплыгина (от ул. Каменской до ул. Ипподромской), ул. Октябрьской (от ул. Каменской до ул. Ипподромской), ул. Коммунистической (от Каменской до Ипподромской), ул. Военной, ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Депутатской;
  • в Дзержинском районе по ул. Партизанской, ул. Красина, ул. Гоголя, ул. Кошурникова, ул. Фрунзе, ул. Адриена Лежена, ул. Бориса Богаткова (от ул. Кошурникова до ул. Национальной), ул. Национальной.

Ранее редакция сообщала, что СГК заменит более 19 км теплосетей на общую сумму 4 млрд рублей.

Фото: pixabay.com, 758139

Рубрики : Город

Регионы: Новосибирск

Теги : отключение горячей воды испытания теплосетей


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