Определены победители и призеры всероссийской премии жилых комплексов-новостроек ТОП ЖК 2024

ЖК Жилой квартал Высокой культуры Ясный занял первое место в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Сибирском ФО, малоэтажные дома». Всего за победу в этой номинации боролись шесть жилых комплексов из четырех регионов России.

Награда премией ТОП ЖК является авторитетным признанием высоких потребительских качеств жилого комплекса.

Конкурс ТОП ЖК проходит пятый год подряд. На нем определяются лучшие жилые комплексы в России, а также в каждом из регионов, где развито многоквартирное строительство. Победители по номинациям малоэтажного и среднеэтажного строительства определяются по федеральным округам. В этом году в конкурсе участвовали 1420 номинантов. В оценке жилых комплексов-новостроек участвует более 600 независимых экспертов, рекомендованных некоммерческими объединениями строителей, проектировщиков, застройщиков.

Оценка каждого ЖК проводится по 133 параметрам. Большинство из них заимствованы из Стандарта комплексного развития территорий, разработанного Минстроем России и ДОМ.РФ.